Ud af Nordkorea: Frigivne fanger takker Trump, USA og Gud Nordkoreas løsladelse af tre amerikanske fanger er et forsøg på at skabe tillid forud for topmøde med Trump. Nu forlyder det, at topmødet bliver i Singapore.

Endnu en sten er fjernet forud for topmødet mellem USA og Nordkorea, efter at det nordkoreanske styre onsdag løslod tre amerikanske statsborgere, der har siddet fængslet i Nordkorea imellem ét og tre år.

De tre amerikanere blev frigivet, mens USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, var på besøg i Nordkorea, og kort tid efter udsendte de en udtalelse gennem det amerikanske udenrigsministerium.

»Vi vil gerne udtrykke vores dybe taknemlighed til USA's regering, præsident Trump, udenrigsminister Pompeo og det amerikanske folk for at få os hjem. Vi takker Gud og alle vores familier og venner, som bad for os og vores tilbagevenden. Gud velsigne Amerika, den største nation i verden«, sagde de i fællesskab.

De tre amerikanere befinder sig torsdag morgen i et fly på vej tilbage til USA, og Donald Trump har allerede annonceret, at han vil tage imod dem, når de senere lander på Andrews flybasen uden for Washington.

Vigtig symbolsk handling

Udover at de tre tidligere fanger nu kan nyde friheden, er deres løsladelse også en vigtig symbolsk handling, som både USA og Nordkorea på hver deres måde forsøger at drage fordel af.

Trump har brug for at vise den amerikanske offentlighed, at hans tilnærmelse til Nordkorea bærer frugt. Samtidig har Nordkorea brug for at vise Trump, at han kan have tillid til det nordkoreanske styre, og at styret er interesseret i en opblødning af forholdet mellem de to lande.

Ifølge flere medier var en løsladelse af de tre fanger en betingelse fra Trumps side for, at han overhovedet vil mødes med den nordkoreanske leder, og derfor kan frigivelsen ses som en af Nordkoreas første reelle indrømmelser til USA.

Andre stadig fængslet

Sidste år døde den amerikanske statsborger, Otto Warmbier, efter at have siddet fængslet i Nordkorea, og det er foreløbig ikke lykkedes Sydkorea at få frigivet seks sydkoreanske statsborgere, som også sidder fængslet i Nordkorea.

Derudover skønner FN, at der er mellem 80.000 og 120.000 politiske fanger i Nordkorea, som styret holder samlet i fire eller fem store fangelejre under forfærdelige forhold.

Det statslige nordkoreanske nyhedsbureau KCNA kaldte i en udtalelse torsdag morgen besøget af den amerikanske udenrigsminister for »succesfuldt« og citerede samtidig Kim Jong-un for, at han havde besluttet at give de tre amerikanere amnesti på vegne af en »officiel anmodning« fra den amerikanske præsident.

Det mest opsigtsvækkende ved udtalelsen var dog, at den nævnte det kommende topmøde mellem Trump og Kim Jong-un, hvilket er første gang, at de nordkoreanske statsmedier omtaler det planlagte topmøde.

Singapore favorit

Tidligere har Donald Trump talt om, at den såkaldte fredsby på grænsen mellem Nord- og Sydkorea ville være et oplagt sted at holde topmødet. Men det sted har Trump nu udelukket - angiveligt fordi det kunne sende et signal om, at han var parat til at rejse helt op til Nordkoreas egen baghave for at mødes med Kim Jong-un.

Torsdag morgen citerer tv-stationen CNN amerikanske regeringskilder for, at topmødet sandsynligvis i stedet kommer til at foregå i Singapore.