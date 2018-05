Dæmning kollapser i Kenya og skyller to landsbyer væk Mindst 47 personer skal være dræbt, efter en dæmning er kollapset i Kenya, oplyser lokalt politi.

En større dæmning er kollapset i Rift-dalen i Kenya og har skyllet to landsbyer delvist væk efter uger med massive regnmængder.

Dæmningen lå ved byen Solai omkring 190 kilometer nord for hovedstaden Nairobi.

Den var beliggende på en bjergside og brød sammen lige ved spisetid onsdag aften, hvilket sendte et hav af vand ned mod to landsbyer, der blev delvist skyllet væk.

Den lokale politichef i Rongai, Joseph Kioko, har løbende måttet opjustere dødstallet efter ulykken siden torsdag morgen. Sent torsdag eftermiddag lyder det:

»Indtil videre er 47 døde. Men vi er stadig i området«, siger han til Reuters og understreger, at der endnu ikke er fuldt overblik over skaderne.

Guvernøren af området Nakuru, Lee Kinyanjui, har tidligere meddelt til Reuters, at ulykken har kostet mindst 32 mennesker livet og ramt 450 hjem, hvilket betyder, at 2.000 mennesker nu står uden tag over hovedet.

I byen Solai beskriver indbygger Veronica Wanjiku Ngigi på 67 år synet af ulykken 'som et hav af vand'.

»Min nabo blev dræbt, da vandet smadrede igennem væggene i hans hus. Han var blind, så han kunne ikke løbe. De fandt hans krop i morges«, siger hun.

»Min anden nabo er også død. Alle vores huse er ødelagt«, siger hun til Reuters.

På det sociale medie Twitter har Røde Kors tidligere skrevet, at det har reddet 39 mennesker fra ødelæggelserne indtil videre.

Kenya har den seneste tid været præget af store mængder regn, der har givet omfattende oversvømmelser i landet.

Onsdag fortalte landets regering, at 132 var døde og mere end 200.000 fordrevet under oversvømmelserne de seneste måneder.

Perioden med oversvømmelser er kommet efter en voldsom tørke, der har påvirket omkring halvdelen af landet.

Indenrigsminister Fred Matiang’i besøger det katastroferamte område torsdag.

ritzau