Irakiske soldater anholder fem IS-ledere på syrisk grænse

Irakiske styrker har pågrebet fem af Islamisk Stats (IS) ledere på grænsen mellem Irak og Syrien.

Det er sket i samarbejde med syriske styrker, som støttes af den amerikanskledede koalition. Det oplyser koalitionen i en erklæring torsdag.

Anholdelserne er et 'betydeligt tilbageslag for Daesh', siger talsmand for koalitionen oberst Ryan Dillon, som bruger en anden forkortelse for den militante gruppe.

En talsmand for det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, bekræfter, at irakiske styrker har pågrebet fem IS-ledere på den irakisk-syriske grænse.

»Disse anholdelser er et væsentligt tilbageslag for Isis, idet vi fortsætter med at fjerne gruppens ledere og krigere fra slagmarken«, siger Pentagon-talsmand major Adrian J.T. Rankine-Galloway, som bruger en anden forkortelse for Islamisk Stat.

Også USA's præsident, Donald Trump, kommenterer anholdelserne.

»Fem af de mest eftersøgte ledere af Isis er fanget!«, skriver han på Twitter.

Five Most Wanted leaders of ISIS just captured! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2018

Præsidenten giver dog ikke oplysninger om identiteten på de fem tilbageholdte.

Erklærede besejring af IS

Islamisk Stat er fordrevet fra alle områder i Irak af betydning, som den militante gruppe tidligere kontrollerede. Dog har gruppen fortsat tag om områder inde i Syrien langs grænsen til Irak.

Irak erklærede i december sidste år at have besejret Islamisk Stat, som i 2014 tog kontrol over næsten en tredjedel af landet.

Eksperter anslår, at omkring 20.000 mennesker er tilbageholdt i Iraks fængsler, fordi de er mistænkt for have været medlemmer af IS.

Myndighederne i det irakiske Kurdistan har separat tilbageholdt over 4000 formodede IS-medlemmer, deriblandt udlændinge.

ritzau