Fhv. våbeninspektør Hans Blix: Det bliver meget sværere at lede efter atomvåben i Nordkorea end i Irak Hvis Nordkorea går med til atomnedrustning, vil det blive meget vanskeligt at kontrollere, om styret rent faktisk afskaffer sine atomvåben, siger Hans Blix. Han stod i spidsen for FN’s våbeninspektion i Irak op til krigen mod Saddam Hussein.

Den tidligere chef for FN’s våbeninspektører i Irak, Hans Blix, vurderer, at det bliver langt sværere at kontrollere Nordkorea for atomvåben, end det i sin tid var i Irak.

»Nordkorea er et lukket land, som vi på forhånd ikke kender nær så godt, som vi gjorde med Irak. Så det vil ikke være nogen let opgave«, siger han.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, meddelte torsdag, at han 12. juni skal mødes med Nordkoreas leder, Kim Jong-un, i Singapore.

Trump har på forhånd krævet, at den nordkoreanske leder skal acceptere en nedrustning af sine atomvåben, hvis topmødet skal munde ud i en aftale.

Ender det med at blive tilfældet, mener Hans Blix, at det på nogle områder vil være relativt let at kontrollere Nordkorea, mens det på andre områder vil blive meget svært.

»Det vil være nemt at holde øje med, om de foretager tests af atomvåben«, siger han og peger på, at det typisk vil vise sig som kunstige jordskælv, man kan registrere. En anden metode er også at tage prøver af vandet i Nordkoreas floder.

Den vanskelige opgave består i at finde alle de anlæg, som Nordkorea bruger til at producere atomvåben samt at få styr på alle de atomvåben, som Nordkorea allerede har fremstillet.

»Ting kan blive gemt i en hule inde i et bjerg«, siger han med henvisning til, at Nordkorea for eksempel allerede har bygget tunnelsystemer dybt inde i bjerge ved nogle af sine atomanlæg.

Erfaren våbeninspektør

Den nu pensionerede Hans Blix var svensk udenrigsminister i slutningen af 1970’erne, hvorefter han blev formand for Det Internationale Atomagentur. Fra 2000 til 2003 var han leder af FN’s våbeninspektører, hvilket betød, at han også kom til at stå i spidsen for den FN-mission, der skulle undersøge, om Iraks daværende diktator Saddam Hussein havde atomvåben.

Selv om Hans Blix og hans folk aldrig fandt atomvåben, valgte USA sammen med Danmark og andre allierede alligevel at gå i krig mod Irak.

Hans Blix mener, at Nordkorea er i en helt anden kategori, end Irak i sin tid var alene af den grund, at Irak ikke havde nogen atomfaciliteter, mens Nordkorea allerede i årtier har haft sit eget og særdeles omfattende atomprogram.

En anden sammenligning er Iran, hvor Donald Trump netop har trukket USA ud af en international aftale. Iran er kun på et stadie, hvor landet er ved at opbygge den nødvendige kapacitet til på et eventuelt senere tidspunkt at kunne fremstille sin første atombombe.

Nordkorea er langt længere fremme.

Uvist antal atombomber

Det nordkoreanske styre chokerede sidste år atomeksperter over hele verden ved at demonstrere, at landet snart er på et niveau, hvor det kan ramme det amerikanske fastland med langtrækkende atommissiler.

End ikke USA er sikker på, hvor mange atombomber Nordkorea har fremstillet på nuværende tidspunkt. CIA mener 20, mens den efterretningstjeneste, som hører under det amerikanske forsvar, mener, at tallet er helt op til 60.

»Nordkorea er et stort land, og det vil blive meget svært at sikre sig, at man i givet fald kan finde alle de atomvåben, landet har. Det svarer lidt til at sige til en politibetjent, at han har frie hænder til at lede efter al den narko, der er i København. Vil han kunne love, at han finder alt. Ikke rigtigt, vel. Det unikke ved atomvåben er dog, at det efterlader sig spor«, siger Hans Blix.

Dertil kommer så opgaven med at finde alle de anlæg, som Nordkorea bruger til at fremstille sine atomvåben.

»Vi ved, hvor nogle af anlæggene er, men ikke dem alle«, siger Hans Blix.

Han vurderer, at sværhedsgraden for en mission også vil afhænge af, hvordan en eventuel nedrustningsaftale konkret bliver udformet, og hvad Nordkorea ender med at give tilladelse til.

»Vi ved ikke, hvor imødekommende Nordkorea vil være, og om styret vil give lov til, at våbeninspektører frit kan undersøge alle de steder, de ønsker«, siger Hans Blix.