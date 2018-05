Analyse: Det er ikke sikkert, at Trump vinder over Kim Jong-un

Så er datoen og stedet bestemt.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, meddelte torsdag, at han 12. juni skal mødes med den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, i Singapore.

Dermed går det politiske spil om Nordkorea ind i en helt ny fase, hvor den konkrete virkelighed for alvor melder sig.

Nu handler det ikke længere om, hvorvidt Donald Trump er villig til at mødes med Kim Jong-un eller ej, og hvilken indpakning topmødet skal have.

Nu handler det om, hvad Trump og Kim Jong-un reelt kan blive enige om.

Selv om den amerikanske præsident har truet med at rejse sig fra forhandlingsbordet og gå, hvis ikke han får de indrømmelser, han kræver, forekommer et sådant sammenbrud at være et mindre sandsynligt scenarie.

Både Donald Trump og Kim Jong-un har investeret så meget personligt prestige i at få et topmøde i stand, at der vil hvile et stort pres på dem for at få en eller anden form for aftale.

Spørgsmålet er, hvor konkret og omfattende den bliver.

Komplet eller gradvis nedrustning

Den amerikanske regering har gentagne gange forlangt, at Nordkorea skal gå med til en komplet atomnedrustning.

De fleste iagttagere vurderer dog, at det nordkoreanske styre næppe vil være villig til at opgive hele sit atomprogram. Styret ved, at atomvåbnene er den eneste grund til, at USA overhovedet tager Nordkorea alvorligt, og desuden tjener atomvåbnene som en effektiv forsikring mod et militært angreb.

Derfor vil den egentlige diskussion på topmødet formentlig komme til at handle om, i hvor stor udstrækning USA er parat til at acceptere en gradvis nedtrapning af Nordkoreas atomprogram.

Her gælder det i særlig grad for Nordkorea om at overbevise Trump om, at Kim Jong-un er en ven - a great guy - og ikke en fjende.

»Der er en særlig drejebog for, hvad der skal til for at gøre Trump glad. Meget afhænger af Kim Jong-uns egen opførsel. Han skal ikke virke for nervøs, og han skal være i stand til at tage nogle spontane beslutninger over for Trump«, siger Go Myong-Hyun, der er ekspert i Nordkorea på Asan Institute for Policy Studies i den sydkoreanske hovedstad Seoul.

Nordkoreas ønske er angiveligt at opnå en nedrustningsproces, hvor hvert land tager et skridt ad gangen for derved at opbygge et stadig tættere tillidsforhold. USA ønsker færre atomvåben. Nordkorea ønsker amerikanske sikkerhedsgarantier og med tiden også mere normale relationer med resten af verden.

Reelt er Nordkorea allerede slået ind på denne forhandlingsstrategi. For nylig sagde styret, at det var parat til at opgive et af sine atomprøveanlæg, og så sent som i denne uge frigav styret tre amerikanske statsborgere, der imellem ét og tre år havde siddet fængslet i Nordkorea.

Formålet var at signalere imødekommenhed.

Hvorfor Nordkorea, hvis ikke Iran

Spørgsmålet er, om Trump bliver tilstrækkeligt overbevist om, at Nordkoreas intentioner er reelle.

Høgene i hans egen regering er ikke sene til at gøre opmærksom på, at Nordkorea efter deres mening før har fuppet USA, og som den tidligere FN-våbeninspektør i Irak, Hans Blix, påpeger over for Politiken, vil det være en stort set umulig opgave at sikre sig, at Nordkorea ikke skjuler dele af sit atomprogram.

Dertil kommer endnu en udfordring.

Trump har netop trukket USA ud af en stor international atomaftale med Iran med den begrundelse, at aftalen ikke var nogen reel forsikring imod, at Iran bliver i stand til at producere atomvåben.

Hvis han ender med at lave en aftale med Kim Jong-un, så bliver han nødt til at besvare et spørgsmål, som han endnu ikke har forholdt sig til offentligt:

Hvis han ikke stoler på Iran, hvorfor stoler han så på Nordkorea?