Historien om vennerne Gerhard og Vladimir og alt det (andet) gas I årevis har den tidligere tyske kansler Gerhard Schröder været bedste venner med Ruslands Vladimir Putin, der har kvitteret med lukrative topposter til tyskeren. I hjemlandet irriterer Schröders lobbyvirksomhed for Putin mer eog mere.

Der stod han med ansigtets revner, ridser og buler lagt til rette som et stenskred af bister alvor. På forreste række i fronten af 5.000 gratulanter i Kreml, hvor hans bedste ven, Vladimir Putin, for fjerde gang skulle indsættes som præsident, gjorde den tidligere tysker kansler, Gerhard Schröder, klar til en varmhjertet lykønskning.

Flankeret af lederen af den russiske ortodokse kirke, patriarken Kirill 1. i forgyldt ornat og den russiske ministerpræsident Dmitry Medvedev og med en tidligere officer i Stasi, nu direktør for gasledningen Nord Stream bag sig.

Hilste på som nummer to

Da gæsterne fik lov at gå løs på den russiske præsident, var Gerhard Schröder nummer to, kun overgået af patriarken i fuldt forgyldt ornat. Da lyste det tyske ansigt op i et varmt smil, mens tyske Gerhard lod begge sine hænder omfavne den fremstrakte hånd fra russiske Vladimir.

Udenfor blev imens 1600 mennesker, der demonstrerede imod den genindsatte præsident, anholdt. Blandt dem Alexej Nawalny, en af de mest kendte og modige modstandere af Putin.

Hvilken vanære....

At der var noget andet galt med det billede, end Gerhard Schröders fremdeles påfaldende mørke hårmanke, kunne alle andre end den 74-årige alt kansler og hans russiske venner se.

»Hvilken vanære at se Gerhard Schröder i forreste række ved Putins indsættelse. De tyske socialdemokrater må skamme sig«, skrev det tyskfødte medlem af det svenske Riksdagen, Marie Weimer fra Liberalerna på Twitter.

De tyske socialdemokrater, for hvem Gerhard Schröder var kansler i syv år indtil 2005, forblev tavse efter ceremonien i mandags. Annalena Baerbock, der er en af de to formænd i partiet De Grønne, skar til gengæld igennem på det sociale medie.

»Han burde klart og tydeligt påtale Ruslands demokratiske mangler i stedet for at sidde på første række som en klakør«.

Selv sagde Gerhard Schröder ingenting. Han har forlængst sagt, hvad der skal siges om venskabet med russiske Vladimir: »Jeg bestemte tidligt, at jeg ikke vil tale om det. Venskaber handler også om, at man ikke udbreder sig offentligt om dem«, som han har sagt.

Privat venskab bruges politisk

Hvis Gerhard og Vladimir, der har kendt hinanden, siden førstnævnte blev kansler i Tyskland, bare var private venner, havde det næppe irriteret og frustreret så meget i Schröders hjemland.

Men da den socialdemokratiske kæmpe i kraft sit forhold til Putin har skaffet sig lukreative og velbetalte topstillinger i Rusland, hvis synspunkter han ivrigt forfægter, stik mod linjen hos sin egen regering, EU og sit eget parti, er hans varme forbindelse til toppen i Kreml problematisk og ubehagelig for tyskerne.

Faderen faldt for russiske kugler

Den 4. oktober 1944 faldt Gerhard Schröders far i Rumænien, skudt ned af en Røde Hær under den tyske troppers tilbagetog fra Østfronten. Som politiker knyttede Gerhard Schröder, der voksede op i stor fattigdom, nære bånd til Rusland, hvorfra han med en tidligere kone har adopteret to børn.

I et tv-portræt har Gerhard Schröder tidligere forklaret, at »Tyskland har et historisk ansvar for, at 25 millioner russere mistede livet på grund af Nazi-Tyskland« og at han finder det »fatalt« at sammenligne Putin med Adolf Hitler.

Da saunaen brændte

Venskabet med Vladimir Putin blev grundlagt i 2001, da de to statsledere sammen tog initiativ til Petersburger Dialog, et netværk mellem russiske ledere og tyske politikere samt erhvervsfolk. De to alfahanner er så tætte og samtalerne så intense, at de dårligt opdagede, at der var udbrudt ild i Putins sauna, da de tilbragte en svedig stund sammen her.

»Jeg råbte til Gerhard, at vi skulle ud - hurtigt. »Lad mig lige drikke min øl færdig«, svarede han. Jeg tænkte, at han var gal, for hele bygningen brændte. Og hvad gjorde han: Drak sin øl ud! Ja, sådan en type er Gerhard«, har Vladimir Putin fortalt om sin gode kammerat.

Macho-manerer overfor Merkel

Da Gerhard Schröder i 2005 tabte valget i Tyskland til Angela Merkel og hendes CDU, nægtede en vranten macho-kansler at se realiteterne i øjnene på valgaftenen, hvor hans patroniserende opførsel overfor den sejrende kvinde i tv vakte vrede hos vælgerne.

»Jeg har altid haft lyst til at medvirke i et tv-indslag, der blev kult - det lykkedes«, har Gerhard Schröder senere sagt i et forsøg på at pakke sin optræden ind i humoristiske bånd.

Men det var tydeligt, at den tilstræbt folkelige eks-kansler med tilnavnet ’Genosse der Bosse’ (Chefernes kammerat - en antydning af de neoliberale synspunkter, Schröder efter mange socialdemokraters opfattelse stod for), havde udspillet sin rolle i tysk politik og aldrig ville blive venner med Angela Merkel.

Indførte omstridte reformer

Tilbage stod et eftermæle som en storskrydende og arrogant kansler, hvis vigtigste bedrift var indførelsen af de omstridte Hartz-socialreformer, der på den ene side er grundlaget for Tysklands senere økonomiske soliditet og eksportsucces, men på den anden er grundlaget for den enorme ulighed i befolkningen.

»Det kan jeg ikke ændre på nu og det skal man også passe på med at gøre«, sagde Gerhard Schröder under den tyske valgkamp sidste år, da den daværende leder af SPD, Martin Schulz, antydede, at han ville ændre på de forhadte reformer, hvis han blev kansler.

Omstridt toppost midt i valgkamp

Langt værre end denne indblanding fra fortiden var det for socialdemokraterne og Martin Schulz, at Gerhard Schröder i valgkampens sidste og afgørende fase, sagde ja til et generøst tilbud fra kammerat Vladimir om at blive formand for bestyrelsen i det russiske, statsejede energiselskab Rosneft.

I forvejen har Gerhard Schröder siden kort efter sit valgnederlag i 2005 været toprådgiver i statsselskabet Gazprom. Dengang udtalte Gerhard Schröder, at »Vladimir Putin er en så ren demokrat, at man selv ikke med en lup vil kunne finde fejl« - ein lupenreiner Demokrat, på tysk.

En buket af topposter

I 2016 var der igen gevinst ved venskabet, da han blev bestyrelsesformand for Gazprom-datterselskabet Nordstream 2, der står bag den omstridte gasledning i Østersøen af samme navn.

Topposterne har Gerhard Schröder blandt andet brugt til at kritisere Tysklands rolle i EU-sanktionerne mod Rusland efter annekteringen af Krim-halvøen for fire år siden.