USA til Nordkorea: Drop atomvåbnene og vi vil hjælpe jer med at blive et velstående land USA lokker med økonomisk hjælp til Nordkorea, men foreløbig står de to lande meget langt fra hinanden i deres forståelse af, hvad atomnedrustning betyder.

Den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, sparede ikke på de svulstige ord, da han fredag aften holdt en pressekonference i Washington, hvor han redegjorde for sit besøg tidligere i denne uge i Nordkorea.

»Hvis formand Kim vælger den rigtige vej, venter der en fremtid, som vil flyde over med fred og velstand for det koreanske folk«, sagde han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Mike Pompeo mødtes i onsdags i Nordkorea med landets leder Kim Jong-un - som Mike Pompeo nu omtaler som formand Kim - og den amerikanske udenrigsminister brugte bl. a. sit besøg til at gøre det mere tillokkende for Nordkorea at acceptere de krav om atomnedrustning, som USA stiller.

»Hvis Nordkorea foretager en tydelig handling henimod hurtig atomnedrustning, er USA parat til at arbejde med Nordkorea for at frembringe velstand på linje med vores sydkoreanske venner«, sagde han.

Det sidste var en hentydning til, at også den sydkoreanske præsident, Moon Jae-in, har stillet et udbygget økonomisk samarbejde med Nordkorea i udsigt.

Svagt punkt

USA ved, at løftet om økonomisk hjælp rammer et svagt punkt hos det nordkoreanske styre. Allerede da Kim Jong-un tiltrådte som leder i 2011, gjorde han i en tale økonomisk fremgang for det stærkt forarmede Nordkorea til en topprioritet for sit lederskab.

Samtidig signalerer Trump-regeringen med sit tilbud, at USA er parat til i hvert fald foreløbig at følge en noget-for-noget forhandlingsstrategi.

USA kom først med sit løfte om hjælp, da det stod klart, at Mike Pompeo under sit besøg i Pyongyang kunne få tre amerikanske statsborgere med tilbage til USA, som havde siddet fængslet i Nordkorea.

Dermed prøver Trump-regeringen at vise, at det kan betale sig for Nordkorea at give indrømmelser til USA.

Udfordringen er dog stadig de amerikanske krav om atomnedrustning, hvor USA og Nordkorea fortsat ikke har nået en fælles forståelse af, hvad en sådan nedrustning indebærer.

Mens Trump-regeringen gentagne gange har forlangt en komplet og hurtig fjernelse af alle Nordkoreas atomvåben, har Nordkorea foreløbig kun i generelle vendinger sagt, at landet er parat til at diskutere en nedrustning. Det tolker de fleste iagttagere som udtryk for, at Nordkorea kun er villig til at opgive nogle af sine atomvåben.

Pakket ind i pæne, men noget snørklede diplomatiske vendinger forklarede Mike Pompeo på sit pressemøde fredag aften, at USA og Nordkorea fortsat står langt fra hinanden i spørgsmålet om nedrustning.

»Vi havde gode samtaler, væsentlige samtaler. Samtaler, som involverede dybe, komplekse problemer, udfordringer; den strategiske beslutning, som formand Kim har foran sig, er, hvordan han ønsker at fortsætte, og om han er parat - til gengæld for de garantier, vi allerede har stillet ham - til fuld atomnedrustning«, sagde Mike Pompeo ifølge Reuters.

Våbenkontrol nyt emne

Derudover understregde han, at en komplet atomnedrustning også ville forudsætte et solidt verifikationsprogram fra USA og andre lande for at kontrollere, om Nordkorea lod handling følge ord.

Netop muligheden for våbenkontrol er ved at tegne sig som et nyt særskilt punkt. FN’s tidligere våbeninspektør i Irak, Hans Blix, sagde tidligere på ugen til Politiken, at det ville blive endnu sværere at kontrollere Nordkorea for atomvåben, end det i sin tid var i Irak op til krigen mod Saddam Hussein.

Samtidig skriver den tidligere amerikanske viceudenrigsminister P. J. Crowley lørdag morgen i et indlæg på den engelske nyhedskanal BBC’s hjemmeside, at selv hvis USA får en atomaftale med Nordkorea, så vil det tage årevis at nå igennem alle de stadier med afmontering og kontrol, en sådan aftale vil indeholde.