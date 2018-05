Trump angriber medicinalbranche men undlader indgreb

USA's præsident, Donald Trump, langede fredag aften hårdt ud efter medicinalfirmaer og såkaldte mellemmænd og beskyldte dem for at gøre receptpligtig medicin ubetalelig for menige amerikanere.

Men aktiekursen på medicinalvirksomheder gik op, fordi der ikke annonceres direkte indgreb over for prisen på medicin.

»En af mine højeste prioriteter er at reducere prisen på receptpligtig medicin. I mange andre lande koster medicin langt mindre, end hvad vi betaler«.

»Derfor har jeg bedt min administration om at rette op på uretfærdigheden af høje medicinpriser. Priserne vil falde«, skriver præsident Donald Trump i det politiske udspil, der er kaldt 'American Patients First'.

I talen fokuserede Donald Trump dog mere på de store indkøbsorganisationer, der dominerer indkøb af medicin, end på de producerende selskaber. Indkøberne er ifølge talen blevet 'meget, meget rige'.

Det amerikanske sundhedssystem er en meget kompliceret størrelse. Men groft sat fungerer det sådan, at patienterne er forsikret privat eller støttes af store, offentlige sygekasser.

Sygeforsikringerne - også de offentlige - køber deres medicin gennem store indkøbsorganisationer - pharmacy benefit managers - der igen køber hos medicinalselskaberne.

Stort lobbyarbejde

Alle led i kæden, med undtagelse af patienterne, har en interesse i, at priserne stiger, så de kan øge forretningen. Og staten er ved lov forbudt at handle direkte med medicinalselskaberne.

'American patients first' indeholder 50 forslag. Blandt andet at priser skal fremgå af reklamer for lægemidler. Desuden fjernes en lov, der forbyder apotekere at fortælle kunderne, om det er billigere at købe medicin uden om deres forsikringsselskab.

Præsidenten gik derudover til angreb på udenlandske regeringer med offentlige sundhedssystemer, som han beskyldte for at 'afpresse' amerikanske medicinalvirksomheder til at sælge deres medicin billigt.

Udmeldingerne er dog langt vagere end frygtet i medicinalbranchen. Det er den branche, der bruger mest på lobbyvirksomhed i USA. De frygtede, at det offentlige ville begynde at forhandle direkte, eller at priserne ville blive direkte reguleret.

Zak Emanuel, ekspert i prissætning af medicin ved tænketanken Center for American Progress, sagde til CNN, at hvis Trump ønsker at presse prisen ned, så må han mere direkte presse medicinalvirksomhederne.

»Retorikken rammer dem. Men kendsgerningen er, at han ikke rammer dem«, siger Emanuel.

På børsen i New York dykkede aktierne på medicinalselskaber kortvarigt, mens Trump talte. Men de rettede sig op og gik kort efter i plus.

ritzau