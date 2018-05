Nordkorea sætter dato for ødelæggelse af atomtestområde Journalister fra andre lande inviteres til at overvære destruktion af nordkoreansk testområde for a-våben.

Afhængigt af vejret vil Nordkorea mellem den 23. og 25. maj nedtage sit prøveområde for atomvåben og dermed leve op til det løfte, som er givet, rapporterer de statslige medier i landet. Det nationale nyhedsbureau i Nordkorea, KCNA, skriver, at blandt andet tunnelsystemer i testområdet vil blive ødelagt. Det vil ske med eksplosioner, så indgangene ikke længere kan bruges. Stillinger til at observere prøveområdet vil blive fjernet, og det samme vil bygninger til videnskabsfolk. Journalister fra andre lande vil blive inviteret til at overvære nedlæggelsen af prøveområdet. Blandt dem også journalister fra Sydkorea og USA. ritzau