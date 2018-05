Jagten fortsætter på manden bag årtiers terror i Baskerlandet Josu Ternera erklærede sidste uge fred i Baskerlandet. Men selv skal han stå til regnskab for mord på uskyldige.

José Antonio Urrutikoetxea skrev historie, da han ved oplæsning af en erklæring sidste uge bragte en ende på knap 50 års krig mellem den baskiske separatistorganisation ETA og den spanske stat, som har kostet 854 mennesker livet og såret 6.300.

»ETA, den baskiske socialistiske revolutionære organisation for national befrielse, meddeler hermed det baskiske folk, at dets medlemmer har vedtaget at bringe organisationens historiske cyklus og funktion til ophør. Dens rejse er endt«.

Det er den til gengæld ikke for José Antonio Urrutikoetxea, bedre kendt som Josu Ternera, der ligesom tre tidligere ETA-ledere er sigtet for forbrydelser mod menneskeheden.

»Uanset hvad skal ETA ikke regne med straffrihed for deres forbrydelser«, lød kommentaren fra Spaniens regeringschef Mariano Rajoy.

Derfor fortsætter jagten på Josu Ternera, der var ETA’s ubestridte leder fra 1984 til 1987, da organisationen gennemførte sine mest blodige attentater, og han var i en periode medlem af det baskiske lokalparlament.

Siden 2003 har Josu Ternera levet illegalt , hvilket dog ikke har forhindret ham i at bidrage til organiseringen af hemmelige forhandlinger om en våbenhvile, som fandt sted i 2005-2006 mellem ETA og den spanske regering.

Blå bog José Antonio Urrutikoetxea, tilnavn Josu Ternera, født 1950 i Baskerlandet. Aktiv i ETA fra 1972. Organisationens leder 1984-1987. Deltager i organiseringen af blodige attentater mod politi og civile. Antallet af ofre for ETA er 857 døde og godt 6.000 sårede. Fængslet i Frankrig, efter løsladelsen medlem af det baskiske lokalparlament 1998-2002. Sigtet for organisering af attentater. Gik under jorden i 2002, opløste officielt ETA 3. maj.

Han fremstår i dag som et symbol på en bevægelse, som forsøgte at sælge sig selv som en antifascistisk og demokratisk bevægelse, men som gennemførte 93 procent af sine mord og attentater efter indførelsen af demokratiet i 1976-1977.

Hans egen karriere i ETA (Euskadi ta Askatasuna – Baskerlandet og Frihed) begyndte i 1972. Organisationens mål var selvstændighed for de baskiske provinser i Spanien og Frankrig, og hovedfjenden var derfor den spanske diktator Francisco Franco, som siden den spanske borgerkrigs afslutning i 1939 havde undertrykt de nationalistiske bevægelser i Baskerlandet, Galicien og Catalonien.

Josu Ternera deltog blandt andet i forberedelsen af det opsigtsvækkende attentat i 1973 i Madrid mod general Francos arvtager, admiral Luís Carrero Blanco.

ETA afviste den nye spanske forfatning fra 1978, på trods af at den gav Baskerlandet udstrakt selvstyre. Et selvstyre, det borgerlige nationalistparti PNV har ledet stort set siden.

Derimod indledte ETA en veritabel krig mod både den spanske stat, de baskiske partier og baskiske personligheder som journalister, kunstnere og arbejdsgivere, som ikke delte separatisternes opfattelser. Og i perioder havde ETA en vis opbakning blandt unge og ude i landsbyerne, hvor alle taler baskisk.

Bortførelser og mord på enkeltpersoner blev en del af hverdagen i Baskerlandet, mens skiftende spanske regeringer i perioder brugte paramilitære – og ulovlige – enheder i kampen mod ETA.

Josu Ternera var med hele vejen, og han blev en af organisationens ledere i 1984 efter arrestationen af flere af organisationens topfigurer. Han menes at være en af bagmændene bag et attentat i et supermarked i Barcelona i juni 1987, som kostede 21 mennesker livet.

ETA slog til igen samme år med et bombeattentatet på en kaserne for den spanske civilgarde i byen Zaragoza. 11 mennesker mistede livet, herunder flere børn, der boede på kasernen sammen med deres familie.

Josu Ternera skjulte sig som andre ETA-folk i den franske del af Baskerlandet. Det franske politi anholdt ham i januar 1989 i Bayonne tæt på den spanske grænse, og en fransk domstol idømte ham ti års fængsel for deltagelse i en kriminel sammensværgelse, brug af falske dokumenter og ulovlig våbenbesiddelse.