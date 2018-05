Kristne i Indonesien efter terrorangrebet på tre kirker: »Selvfølgelig er vi bange«

Disse grupper advokerer åbent for, at folk, der drikker alkohol eller har affærer, skal straffes med piskeslag, at tyve skal straffes med håndsafhugning, at kvinder skal pålægges at gå i hijab, og at homoseksuelle skal henrettes.

Foreløbig er Aceh den eneste provins, der har indført sharialovgivning i Indonesien, men de islamistiske grupper har vundet så bred opbakning, at flere partier på nationalt og regionalt plan begynder at støtte deres krav af frygt for ellers at miste vælgeropbakning.

Ifølge menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch er det lykkedes islamisterne at få indført over 420 sharia-inspirerede love i forskellige dele af Indonesien.

Jagt på homoseksuelle

I første omgang har islamisterne gjort homo- og transseksuelle til de store syndebukke, hvilket betyder, at politiet efter pres fra islamisterne det seneste år har ransaget og lukket tilholdssteder for seksuelle minoriteter og offentligt ydmyget folk, de anholdte i forbindelse med ransagningerne.

Homoseksuelle er for rullende tv-kameraer blevet ført halvnøgne ud af bøssesaunaer, mens transseksuelle også for rullende kameraer har fået klippet deres hår af, og samlet er homo- og transseksuelle blevet fremstillet som eksempler på, hvordan dekadente vestlige værdier er ved at føre Indonesien væk fra islam.

Sideløbende er religiøse minoriteter – særligt kristne – også blevet diskrimineret i øget omfang. For eksempel ved, at kirker er blevet holdt lukket.