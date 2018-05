Far, mor, og fire børn udfører selvmordsangreb på tre kirker Familie havde forinden været i Syrien, da de angreb tre kirker i Indonesien og dræbte mindst 11 i Surabaya.

Islamisk Stat tager skylden for selvmordsbomber mod tre kirker i Indonesiens næststørste by, Surabaya. Mindst 11 mennesker er dræbt og over 40 såret.

Politiet oplyser, at alle angriberne kom fra samme familie. De havde forinden opholdt sig i Syrien.

Indonesiens øverste politichef, Tito Marnavian, fortæller, at faderen i familien detonerede en bilbombe, mens to sønner på 16 og 18 år brugte en motorcykel. Moren deltog i et tredje angreb sammen med to børn på 12 og 9 år.

Angrebene på øen Java blev udført med ti minutters mellemrum, og den første bombe blev detoneret klokken 7.30 lokal tid.

Desuden har politiet fundet og 'sikret' en intakt bombe i en kirke i Surabaya, oplyste politiets talsmand ifølge Reuters.

Tv-billeder har vist murbrokker spredt omkring indgangspartiet til en af de ramte kirker, mens politiet bevogter et afspærret område. En anden optagelse viser en kirke, der er omspændt af flammer.

Flere lokale medier skrev lidt tidligere, at en kvinde med et yngre barn og en teenager netop var gået ind i en kirke og blev udspurgt af sikkerhedsfolk, da en bombe eksploderede.

Flere angreb på kristne og andre minoriteter

Angrebet fandt sted, få dage efter at militante islamistiske fængselsfanger dræbte fem medlemmer af et antiterrorkorps i et fængsel i udkanten af Jakarta.

Indonesien er det største land i verden med en overvejende muslimsk befolkning.

Det folkerige land med 260 millioner indbyggere består dog også af mange kristne, hinduer og buddhister.

Landet har de seneste år været plaget af angreb mod kristne og andre minoriteter, der er udført af militante bevægelser.

I februar blev en mand skudt og såret af politiet, da han angreb kirkegængere med et sværd i byen Sleman.

Gerningsmanden, der havde ytret ønske om at kæmpe for Islamisk Stat i Syrien, nåede at såre fire personer, inden han blev stoppet af politiet.

