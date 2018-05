Baggrund: Cyberangreb på iransk atomanlæg ændrede alt Stuxnet-angrebet i Natanz i 2010 fik verdens stormagter og eksperter til at indse betydningen af cybervåben i det 21. århundrede.

Ingeniørerne på Natanz-atomanlægget i Iran troede ikke deres egne øjne.

Året var 2010, og de to meter høje, sølvfarvede atomcentrifuger snurrede vildt og uregerligt, for så pludselig at gå i stå. Temposkiftene kunne ødelægge de delikate maskiner, hvis formål er at berige uran-235 ved supersonisk hastighed.

Ingeniørerne var derfor nervøse. Men på computerne så alt normalt ud.

Efter et omfattende fejlfindingsarbejde konkluderede de iranske eksperter, at centrifugerne var fejlbehæftede og begyndte at udskifte dem.

Hvad de ikke vidste var, at Natanz-anlægget i virkeligheden blev udsat for verdens første moderne cybervåben: Stuxnet-ormen.

Stuxnet var startskuddet for en voldsom udvikling af destruktive cybervåben blandt stater Jens Christian Høy Monrad, analytiker hos cybersikkerhedsvirksomheden FireEye

Ifølge et lækket notat fra den amerikanske regering forsinkede angrebet det iranske atomvåbenprogram med op til halvandet år, hvilket Iran benægtede.

Uanset skadevirkningen var angrebet et vendepunkt for stater og militære eksperter. For første gang havde et cyberangreb formået at forstyrre – og måske tilmed ødelægge – kritisk infrastruktur.

Stuxnet-ormen har følgelig været genstand for massiv it-sikkerhedsmæssig og journalistisk interesse. Historien er genfortalt flere gange, blandt andet i bogen ’Countdown to Zero Day: Stuxnet and the Launch of the World’s First Digital Weapon’ skrevet af Kim Zetter fra techmagasinet Wired.

Ingen har nogensinde taget ansvaret for angrebet, men i 2012 skrev The New York Times, på baggrund af anonyme kilder i Washington, at USA’s præsident, Barack Obama, havde givet grønt lys til Stuxnet-angrebet, som angiveligt var udviklet i samarbejde mellem USA og Israel.

Otte år efter Stuxnet-ormen er cyberangreb på fysisk infrastruktur blevet stadig mere normale. Det vurderer Jens Christian Høy Monrad, analytiker hos cybersikkerhedsvirksomheden FireEye.

Angrebet mod Mærsk startede egentlig i Ukraine, men spredte sig til store globale virksomheder i verden Jens Christian Høy Monrad, analytiker hos cybersikkerhedsvirksomheden FireEye

»Stuxnet var startskuddet for en voldsom udvikling af destruktive cybervåben blandt stater. I dag ser vi relativt ofte de her angreb. Det gælder Ukraine, hvor det lykkedes at forstyrre landets energisektor, eller England sidste år, hvor WannaCry-angrebet forstyrrede sundhedsvæsenets drift«, siger han.

De svenske statsbaner blev også udsat for et cyberangreb sidste år, der forsinkede togdriften i et døgn. Men i Danmark er cyberangrebet mod Mærsk sidste sommer, der kostede virksomheden milliarder, det bedst kendte eksempel, siger Monrad.

»Angrebet mod Mærsk startede egentlig i Ukraine, men spredte sig til store globale virksomheder i verden. Det er udtryk for en anden tendens, der også startede med Stuxnet – nemlig at stater har været historisk ringe til at passe på deres digitale våben. De rammer bredere end deres specifikke formål, og på et tidspunkt falder de i hænderne på ikkestatslige aktører, som ikke har en defineret angrebspolitik, men bare er ude på at tjene penge«.