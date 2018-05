FN kritiserer Sverige og Storbritannien for dårlig behandling af minoriteter

Pressen er med til at sværte minoriteter, såsom muslimer.

Det konstaterer FN's menneskeretskommission i to rapporter, der kritiserer Storbritannien og Sverige kraftigt for behandlingen af deres mindretal.

Britiske medier rakker ned på islam og muslimer. Og i Sverige er der behov med målrettede kampagner, rettet mod især journalister for at fremelske tolerance, interkulturel dialog og respekt for mangfoldighed, fremgår det.

I Storbritannien er der ifølge FN's rapport om forholdene i landet udbrudt en »national panik«, når det handler om landets sikkerhed.

»Denne panik er blevet overdrevet af og har næret uhyrlige og dybt krænkende omtaler i medierne og fra fremtrædende politikere, der omtaler muslimer som farlige, imod Storbritanniens velfærd og som fremmede«, hedder det.

Rapporten peger på andre forhold i det britiske samfund, der ifølge rapportørens mening er med til at marginalisere minoriteterne:

nedskæringer og sparepolitik rammer indvandrere - især indvandrerkvinder - uforholdsmæssigt hårdt.

minoriteternes kultur er ikke at finde i uddannelsesinstutionernes læseplaner.

indsatsen for at begrænse illegale indvandrere bygger på en politik, der har »en rådden kerne« og som belaster alle med minoritsbaggrund.

krav til udlejere, arbejdsgivere og andre om at tjekke lejeres og ansattes opholdstilladelser rammer alle indvandrere.

myndighedernes antiradikaliseringsindsats, Prevent, rammer muslimer muslimer urimeligt og savner dokumentation for en eventuel sammenhæng mellem ekstremisme og terrorisme og bør derfor standses.

Brexit-debatten har været til med at øge fremmedfjendtlige ytringer. Antisemitiske ytringer er steget, hvoraf halvdelen kommer fra højreradikale kredse. Det har fået regeringen til at støtte de jødiske samfund. Den bør også danne tilsvarende tillidsopbyggende forhold til andre minoriteter, der er sårbare over for intolerance, især muslimer.

Når det gælder Sverige er der tilsvarende kritik af behandlingen af landets mindretal:

Hadefulde ytringer findes fortsat, især som led i valgkampagner og -debatter. Staten bør offentligt fordømme og distancere sig fra udtalelser, der tager afstand fra fremmede.

De svenske antiterrorlove rammer især muslimer, mens forbrydelser, der begås af for eksempel nynazister ikke efterforskes som terrorisme.

Rapportøren er bekymret over, at Sverige tillader organisationer, der »fremmer racehad«.

Der bør gribes ind mod den de facto segregering, der ifølge rapportøren hæmmer muslimer, når det gælder adgang til jobs og boliger uden for indvandrertætte boligområder.

Myndighederne må indstille rydningerne af romalejre.

Staten må forbedre sin dataindsamling og for eksempel tillade folk anonymt at vælge, hvordan de vil identificere sig selv. Målet skal være at få opklaret, om alle i Sverige har lige adgang til rettighederne.

En af FN's racismerapportører kritiserede i 2006 Danmark for regeringens håndtering af muhammedtegningerne, en kritik, der fik opbakning af flere danske menneskeretseksperter.

»Vi er ikke gode nok herhjemme til at finde balancen mellem ytringsfrihed på den ene side og respekten for minoriteter på den anden. Det handler ikke om straf og paragraffer, men om simpel kommunikation mellem mennesker. Vi skal lære at tale til det nye Danmark«, sagde den daværende direktør for Institut for Menneskerettigheder, Morten Kjærum.