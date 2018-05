På Israels 70-årsdag: Terror, nedskydning, drager, knivstik, bilpåkørsler – alt er ventet i Israel og Palæstina i dag Både israelerne og palæstinenserne forbereder sig på omfattende vold. Al-Qaeda's leder opfordrer muslimer til at rejse sig mod Israel.

Alt andet end døde og sårede i de palæstinensiske områder og Israel vil være imod forventning i dag.

Både politi og militær – og medierne – satte grejet op ved Jerusalems gamle by fra morgenstunden.

Men hvor og hvilken vold?

Palæstinenserne kalder det politisk vold, at USA sidst på dagen åbner en ambassade i Jerusalem, som Donald Trump i vinter anerkendte som Israel s og ikke også palæstinensernes hovedstad. Det er mål for store demonstrationer i den omstridte by.

Palæstinenserne i Gaza og på Vestbredden vil også protestere mod Israels 70 års fødselsdag, som de kalder den store katastrofe, fordi 700.000 palæstinensere i 1948/49 blev flygtninge under den første israelsk-arabiske krig.

Vold af enhver karakter

De israelske sikkerhedsmyndigheder advarer mod vold – ikke kun ved Gazas grænse, der ventes at samle enorme konfrontationer mellem israelske soldater og palæstinensiske demonstranter, men hvor som helst -- på Vestbredden, i Øst- eller Vestjerusalem eller i Israel. I form af voldelige protester. Terror-eksplosioner. Knivstik. Drager eller droner, der kan stifte brand. Bil-påkørsler.

Det israelske flyvevåben har det sidste døgn nedkastet flyveblade over Gaza med opfordring til, at palæstinensere holder sig fra grænsen til Israel. I flyvebladene hedder det, at »Hamas bruger Jer til at skjule sine egne fejl«.

Israelske myndigheder advarer også mod, at iranske styrker i Syrien og dets allierede i den libanesiske Hizbollahbevægelse kan gribe til vold mod det nordlige Israel.

Hamas: Sæt livet på spil

Hamas-bevægelsen i Gaza opfordrer direkte til selvmorderiske protester på grænsen til Israel, hvor 100.000 palæstinensere ventes at deltage i kulminationen på seks ugers demonstrationer og forsøg på at krydse grænsen.

Og fra en ukendt skjulested opfordrer terrorbevægelsen Al-Qaeda's leder, Ayman Zawahiri til krig imod Israel. Han afviser at gøre forskel Israel og på de besatte palæstinensiske områder på Vestbredden og i Østjerusalem. Han mener tværtimod ifølge Reuters, at den israelske storby ved Middelhavet, Tel Aviv, »ikke kan overlades til jøder«.

Både Egypten, Qatar og FN har de seneste dage på det kraftigste opfordret Hamas-bevægelsen til at opgive eller at dæmpe de ventede demonstrationer i Gaza.

De tre øverste Hamas-ledere har været på et kort besøg i Egypten, som ekstraordinært har åbnet grænsen til Gaza i fire dage. Ellers opretholder Egypten ligesom Israel en blokade af det Hamas-styrede område, der er på randen af social og økonomisk nedsmeltning. To tredjedele af de unge palæstinensere i Gaza er i dag uden job.

Israels mindretal protester også

Israels eget palæstinensiske mindretal planlægger også at deltage i protester »for at forstærke vores stemme imod USA's politik, der støtter den israelske besættelse og bosættelser i et desperat amerikansk-israelsk forsøg på at dræbe alle chancer for oprettelsen af en uafhængig og suveræn palæstinensisk stat inden for grænserne fra 1967 med Jerusalem som hovedstad«.

Det siger Mohammad Barake, formand for en paraplykomite for de arabiske samfund, til det palæstinensiske nyhedsbureau, Maan.

Under de seneste seks ugers demonstrationer i Gaza er 48 palæstinensere blevet dræbt på grænsen til Israel og flere end 9000 såret.

Hamas har bebudet, at palæstinensere i dag og i morgen vil forsøge at krydse grænsen fra Gaza ind i Israel.