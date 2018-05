Den blodigste dag siden 2014 er kun lige begyndt: Mindst 52 er dræbt og over 1.700 såret Seks ugers protestmarch kulminerer mandag ved grænsen mellem Israel og Gaza. Mindst 52 er dræbt, og dødstallet forventes langt højere ved dagens afslutning.

På den sandede grænse mellem Israel og Gazastriben blev mandagen skudt i gang af palæstinensiske demonstranter i tusindvis. På rad og række stod de iklædt tørklæder, bevæbnede med sten og ildpåsatte drager. Klar til kamp.

Det sker på dagen, hvor staten Israel fylder 70 år, og USA åbner sin ambassade i Jerusalem.

Det er usædvanligt, at flere end 35.000 kampklare palæstinensere er mødt op. Men det er ikke uventet. I løbet af de seneste seks uger har palæstinenserne protesteret under titlen 'March of return' eller oversat til dansk: »den store march tilbage« for at markere frustrationen på anerkendelse. Alt tyder på, at i dag bliver protestens kulminationen, hvor mindst 52 mennesker allerede er blevet skudt og dræbt. Mens over 1.700 er såret. Det oplyser det israelske sunhedsministerium. Dødstallet forventes kun at stige i løbet af eftermiddagen og aftenen.

»Vi glæder os til at storme ind« 23-årige Mohammed Mansoura

»Folk er kommet frem af murbrokkerne for at sige, at vi ikke vil glemme vores rettigheder. Den amerikanske regering vedtager Israels historie og stjæler vores ret til at vende tilbage«, siger 25-årige palæstinensiske Yousef Abu Saleh til The Washington Post.

I dagene op til 70 årsdagen har israelsk fly smidt foldere ned over den palæstinensiske befolkning med opfordring til at holde sig væk fra hegnet »Red jeres liv, og arbejd på at opbygge jeres fremtid«, stod der.

Men det har ikke skræmt demonstranterne væk. Tværtimod.

»Vi glæder os til at storme ind«, siger 23-årige Mohammed Mansoura til The Washington Post. Adspurgt hvad han ville lave i Israel, sagde han »hvad der er muligt, dræbe, kaste med sten«.

Foto: Adel Hana/AP En hårdtsåret kvinder evakueres af palæstinensiske reddere midt under de voldelige demonstrationer.

En hårdtsåret kvinder evakueres af palæstinensiske reddere midt under de voldelige demonstrationer. Foto: Adel Hana/AP

Det er ikke første gang, vi hører om voldelige sammenstød mellem palæstinensere og israelere, men ifølge mellemøstforsker og lektor i Globale Studier på Roskilde Universitet, Sune Haugbølle, er dagens begivenheder »ekstraordinære«.

»Der er et usædvanligt sammenfald af tre ting: 'March of return', 70 årsdagen, og Trump der flytter ambassaden til Jerusalem. Det, vi ser ske lige nu, er et udtryk for, at der er en kæmpe frustration blandt den palæstinensiske befolkningen i forhold til den situation, de befinder sig i – de føler sig ikke støttet af USA, de føler sig ikke støttet af det internationale samfund, og de er frustrerede over deres egne ledere. Den frustration har været til stede i mange år, men kommer ekstra meget til udtryk under dagens demonstration«, siger Sune Haugbølle.

I løbet af den seks uger lange protestmarch er mindst 50 palæstinensere blevet dræbt af israelske snigskyttere, mens 2.240 er såret, oplyser Gazas sundhedsministerium. Med dagens drab er dødstallet foreløbig oppe på 102 personer. Dermed er mandag den blodigste dag siden 2014, hvor der ifølge en FN-rapport blev dræbt 58 palæstinensere på Vestbredden, mens mere end 6000 personer blev såret i området.

Foto: Majdi Mohammed/Ritzau Scanpix

Foto: Majdi Mohammed/Ritzau Scanpix

Bevidst provokation?

Klokken 15.00 dansk tid åbnede USAs ambassadør i Israel, David Friedman, officielt landets ambassade. I direkte modsætning til situationen ved grænsen, skete det med klapsalver og velkomstdrinks.

At amerikanerne har flyttet indvielsen til netop dagen, hvor Israel markere 70 års dagen for statens oprettelse, opfatter flere palæstinensere som en bevidst provokation.