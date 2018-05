Efter blodig dag i Gaza: »Skam dig« – råber israelere mod Netanyahu Israelere samlet foran regeringslederens hus i protest mod militærets drab på civile, ubevæbnede demonstranter.

Benjamin Netanyahu, Israels regeringsleder, fik uventet besøg mandag aften efter den blodigste mandag i Israels minde.

Først var de en halv snes, men inden for en time var et par hundrede israelere – unge og gamle, verdslige og religiøse, venstreorienterede og liberale – samlet for at protestere mod Israels drab på 100 palæstinensere ved grænsen til Gaza de seneste seks uger.

»Stop massakren«, hed det på en af bannerne.

Demonstranterne kom ud af mørket i mere end én forstand. Ud på aftenen og ud af forstemmelse over Israels handling. Sammenkaldt af en telefonkæde.

Det, der sker i Gaza, repræsenterer ikke min jødedom

»Skam dig«, råbte de under Netanyahus vinduer i Vestjerusalem – efter at han tidligere mandag havde oplevet sin regering støttet og hyldet af USA, som netop mandag åbnede sin omstridte ambassade i Jerusalem.

»Skam dig«, gentog demonstranterne -- gang på gang.

Noget fælles netværk var de ikke, men aktivister i et væld af israelske foreninger, som protesterer mod, at deres land skyder for at dræbe frem for at række hånden frem mod befolkningen i de palæstinensiske områder.

»Det, der sker i Gaza, repræsenterer ikke min jødedom«, sagde en af de religiøse demonstranter.

Unge mænd i den værnepligtige alder protesterede mod brugen af israelsk militær til at knægte palæstinensisk frustration.

Kvinder i bedstemor-alderen protesterede

Ældre kvinder i bedstemor-alderen protesterede mod brugen af deres sønner til føre krig mod civile.

»Nedskydningen af palæstinensiske demonstranter er det modsatte af, hvad Israels sikkerhed har brug for«, sagde en af de unge mænd, Nedav, til Politiken. »Vi har brug for at gøre op med besættelsen og kontrollen af palæstinensernes liv«.

Han kan godt forstå, at palæstinenserne gør oprør. Han nægter at købe Netanyahu-regeringens opfattelse af, Israel skulle tjene sig selv bedst ved at skyde mod civile. ”Vi skulle hellere solidarisere os med palæstinenserne”. Synes Nedav.

»Jøder og arabere behøver ikke være fjender«, lød det i højtaleren, som nok skulle kunne råbe Netanyahu op af dynerne.

»Stop drabet på civile«, lød det taktfast. »Embargoen af Gaza er terror«.

Så ankom uropolitiet i to vogne.

»Hvem er ansvarlig«, spurgte en betjent.

»Ingen«, svarede råberen med højtaleren. Helt forkert var det ikke. Man deler vel ikke ud af sine telefonkæder.

»Men der må da være én, der har ansvaret«, mente betjenten.

»Næh«, mumlede råberen og kom selv i tanke om et spørgsmål:»Hvem har ansvaret for drabene i Gaza?«.

Betjenten gik over på modsat fortov. I stedet ankom israelsk tv.

Den israelske soldater-organisation 'Breaking the Silence', som protesterer mod besættelsen af palæstinensiske områder, indrykker i dag en dramatisk annonce i avisen Yediot Aharonoth med fotos af 40 skudhuller og teksten: »Det er ikke sådan, man spreder demonstranter«.