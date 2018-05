Mere uro i vente: Hamas opfordrer til ny intifada Palæstinensiske ledere advarer om, at militser kan blive sendt mod Israel og opfordrer Mellemøsten til opstand mod landet.

»Vort folk gik ud for at svare på den nye zionistiske-amerikanske aggression og for at tegne landkortet over deres tilbagevenden med blod«.

Den palæstinensiske terrororganisation Hamas' næstformand Khalil al-Hayya langer ud efter Israel.

Han efterlyser ifølge israelske medier en opstand i Mellemøsten som en reaktion på sammenstødene i går, hvor over 50 blev dræbt, da palæstinensere gennemførte voldelige demonstrationer ved Gazas grænse mod Israel.

Urolighederne vil fortsætte, bedyrer han ifølge den israelske avis Yedioth Ahronoth:

»Den naturlige reaktion på de menneskers død efter deres fredelige protester bør være en arabisk og islamisk intifada«.

»Det palæstinensiske svar i Gaza og på Vestbredden må være tydeligt. Der er intet andet valg end at antænde bålet som svar på det, der er sket«, lyder hans opfordring.

I dag markerer palæstinenserne den dag, de omtaler som nakba - katastrofen. Det er årsdagen for deres flugt fra det Israel og den krig, der straks blev indledt, da nabolandene gik til angreb straks efter landets oprettelse.

Hamas truer med militsangreb

Samtidig antyder Ashraf al-Qidra fra det Hamasstyrede sundhedsministerium i Gaza ved et pressemøde, at de palæstinensiske væbnede grupper kan blive sat ind i kampen.

»Tålmodigheden hos modstandsgrupperne, inklusive først og fremmest Hamas og Qassam-brigaderne, vil ikke vare ved ret længe«, erklærede han ifølge Jerusalem Post ved et pressemøde i Gaza i går.

En række lande har kritiseret Hamas for at opvigle til uroen langs grænsen. EU har advaret organisationen mod at udnytte situationen.

Urolighederne falder sammen med 70-året for Israels oprettelse og for åbningen af USA's ambassade i Jerusalem. Her lagde præsident Donald Trumps mellemøstrådgiver og svigersøn Jared Kushner skylden for sammenstødene på palæstinenserne.

»Som vi har set fra den seneste måneds protester og selv i dag er dem, der fremkalder volden, en del af problemet, ikke en del af løsningen«, sagde han.

Israel: Bevæbnede mænd gemte sig i demonstrationerne

Israelske myndigheder har oplyst, at der flere steder skete skader på grænsehegnet og -installationer, men at det lykkedes at hindre palæstinensere at trænge ind over grænsen.

Ifølge en talsmand for militæret var der ved tre episoder tale om bevæbnede mænd, der i ly af demonstrationerne forsøgte at komme ind i Israel. I et tilfælde var de i gang med at anbringe en bombe ved hegnet, siger de israelske myndigheder.

Landets forsvar har som en reaktion på volden slået til mod syv Hamas-mål i Gaza, skriver nyhedsbureauet AP.