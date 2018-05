Tyske VM-stjerner i strid modvind efter fotosession med tyrkisk præsident Mesut Özil og Ilkay Gündogan har begge tyrkiske rødder, men det er ingen undskyldning for foto med Erdogan, mener tyske politikere

Med store drengede smil står de side om side med Tyrkiets præsident Erdogan, de to tyske fodboldstjerner Mehmet Özil og Ilkay Gündogan. På et andet foto fremviser sidstnævnte en lyseblå trøje fra sin klub, Manchester City, og påskriften:

»Med respekt for min præsident, med højagtelse«.

Havnet i tysk mediestorm

Ved at lade sig fotografere med præsident Recep Tayyip Erdogan, som de to tyske fodboldspillere med tyrkiske rødder mødte i søndags på det fashionable Hotel Four Seasons i London, har Özil og Gündogan, udsat sig selv for en regulær mediestorm i hjemlandet.

»Forbundspræsidenten for en tysk landsholdsspiller hedder Frank-Walter Steinmeier«, vrisser det ledende parlamentsmedlem for partiet De Grønne, Cem Özdemir.

Også han har tyrkiske rødder og lever under beskyttelse døgnet rundt, fordi han har modtaget anonyme dødstrusler efter at have kritiseret præsident Erdogan.

»Det er smagløst og pinligt, når fodbold-millionærer lader sig spænde for en autoritær herskers valgkamp med hyldest-gestus«, fortsætter Cem Özdemir sin hudfletning af de to landsholdsspillere i en udtalelse.

»De bør som rollemodeller ikke glæde sig over en aldrende eneherskers korruption, undertrykkelse og had, men snarere repræsentere de grundlæggende demokratiske værdier i Tyskland. Det bør stå helt klart«, slutter Cem Özdemir.

Erdogan på charmetur

Sammen med de den tyrkiske landsholdsangriber Cenk Tosun, der spiller for Everton i Premier League, mødte Özil og Gündogan præsident Erdogan i London til middag søndag aften efter afslutningen af årets sæson.

Præsidenten er i Storbritannien for at træffe blandt andre dronning Elisabeth og premierminister Theresa May. Men også for at henlede derboende tyrkeres opmærksomhed på det pludseligt udskrevne præsidentvalg i Tyrkiet den 24. juni.

Fotosessionen udlægges i Tyskland, der mildt sagt har et anspændt forhold til Erdogan, udlægges som ren valg-pr for præsidenten. En enkelt politiker, SPD's Lale Akgün, født i Istanbul, mener ligefrem, at de to spillere skal udelukkes fra den tyske VM-trup.

»Nationalmandskabet bør kun bestå af spillere, som accepterer Steinmeier (den tyske forbundspræsident, red.) som vores præsident«, siger hun til avisen Bild.

De kommer med til VM

Nogen forventer dog, at den tyske landstræner Joachim Löw, vil undlade de to vigtige spillere, playmakeren Mehmet Özil og midtbanestjernen Ilkay Gündogan, fra den bruttotrup, han vælger senere i dag.

Dels er der alt for kort tid til VM i Rusland til at forsøge at finde kvalificerede afløsere, dels vil en udelukkelse give enorm intern ballade på holdet.

»Selvfølgelig respekterer DFB (Det tyske Fodboldforbund, red.), at spillere med migrant-baggrund har en speciel situation. Men tysk fodbold og DFB står for værdier, som tydeligvis ikke respekteres af hr. Erdogan. Det er ikke godt, at vores spillere lade sig udnytte til gavn for hans kampagne. Spillernes handlinger har ikke gavnet de bestræbelser på integration, DFB arbejder med«, siger formanden for Det tyske Fodboldforbund, DFB, Reinhard Grindel i en pressemeddelelse.

Både Özil og Gündogan er født i den vesttyske by Gelsenkirschen for henholdsvis 29 og 27 år siden. Trods deres tyrkiske rødder har de begge valgt at spille for det tyske landshold, modsat kollegaen fra Everton, Cenk Tosun, der ligeledes er født i Tyskland, men stiller op for Tyrkiet.

Taler ikke om politik

Sidste år sagde Mehlet Özil ellers til Süddeutsche Zeitung: »Jeg taler ikke om politik«.