Overfyldte hospitaler i Gaza: De sårede har stået i kø siden i går På hospitalsgangene i Gaza venter mange sårede fra gårsdagens blodige gadekampe stadig på at blive behandlet.

Hospitalerne i Gazastriben er overfyldte. De har hverken stuer, senge eller hænder nok til at behandle de mange sårede. Mandag var blodig, og flere end 60 mennesker blev dræbt af israelsk militær.

Over 2.700 er såret. Tirsdag fortsatte urolighederne, hvor to mere er blevet dræbt.

På et hospital i den centrale del af Gazastriben arbejder den svenske læge Simon Östling på højtryk. Siden klokken otte mandag morgen og indtil klokken cirka 04:00 tirsdag morgen opererede han den ene patient efter den anden.

»De havde små indgangshuller og store udgangshuller. Der er overvejende tale om sår i den nedre del af kroppen. Det er alvorlige kvæstelser med komplicerede brud og med skeletdele og bløddele fra kroppen, der savnes. En stor del af skaderne er invaliderende, siger han til Ritzau.

Efter kun få timers søvn fortsatte han med at operere tirsdag. Hospitalet, han arbejder på, har plads til mellem 60 og 70 sengepladser, men på grund af de mange sårede, har de været nødt til at tage 400 sårede personer ind.

Hospitalet mangler både medicin og hospitalsudstyr, hvilket bekymrer den øverste ansvarlige for Læger uden Grænser i Israel Marie-Elisabeth Ingres. Hun frygter, at konsekvensen vil være, at mange af de sårede vil få infektioner og risikere at skulle have amputeret dele af kroppen.

Humanitærhjælp fra Israel

Der er dog håb forude. Otte lastbiler med humanitær hjælp, bandage, medicin og andet udstyr er rullet ind over grænsen til Gaza fra Israel. Det israelske militær, som mandag dræbte flere end 60 palæstinensere, har selv leveret udstyret. Det skriver AP.

Lastbilerne ankom tirsdag for at hjælpe hospitalerne i Gazastriben, som havde problemer med at behandle de mange sårede.

Også militærkorpset for palæstinensiske civile anliggender (Cogat) oplyser, at de har leveret 53 tons medicinsk udstyr til Gaza i løbet af ugen.

Ingen løsning, flere døde

Men ingen anden løsning på urolighederne er til at spotte. På FN's Sikkerhedsråds møde om situationen i Gaza tidligere i dag krævede flere medlemslande en uafhængig undersøgelse af urolighederne i Gazastriben.

Alt imens var der ros til Israel fra den amerikanske FN-ambassadør Nikki Haley. I en tale til mødet fortæller hun, at Israel har været tilbageholdende overfor Hamas, som ellers i flere år har opfordret til vold.

Uenighederne på mødet resulterede i, at der endnu ikke er taget en beslutning om situationen i Gaza. Det sker til trods for at gårsdagen var den blodigste dag i Gaza siden 2014, hvor der var krig mellem Israel og Hamas.

Ifølge Israels premierminister Benjamin Netanyahu har blodet flydt langs Gazastriben, fordi det har været selvforsvar mod Hamas, som vil skade Israel. Israel har desuden en teori om, at Hamas forsøger at smugle et angreb på Israel ud ad grænsen mens protesterne finder sted.

Urolighederne i Gazastriben begyndte i går, hvor det var 70-årsdagen for Israels oprettelse. Samme dag USA's ambassade flyttede fra Tel Aviv til Jerusalem.

Placeringen af USA's ambassade i Jerusalem er ifølge palæstinensere et tegn på USA's støtte til at Jerusalem tilhører israelerne, skriver BBC. Det er ellers et stort ønske for palæstinenserne, at den østlige del af Jerusalem bliver en fremtidig hovedstad i en palæstinensisk stat.