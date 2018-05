Analyse: Nordkorea spiller pludselig vred, men tør næppe vende ryggen til Trump

Oprigtig vrede

Paik Hak-soon, der er politisk analytiker på Sejong Institute, en tænketank placeret i den sydkoreanske hovedstad Seoul, mener, at Nordkorea er oprigtigt vred over den fælles amerikansk-sydkoreanske øvelse.

»Derfor har Nordkorea brug for at sende et budskab til USA og Sydkorea om, at de både hver for sig og sammen er nødt til at bidrage med at opbygge en mere gunstig stemning«, siger han til Politiken.

Alligvel kom den nordkoreanske udmelding som en overraskelse, fordi Nordkorea tidligere i år gentagne gange har udvist forståelse for, at USA og Sydkorea holder fælles militærøvelser.

Paik Hak-soon fra Sejong Institute vurderer, at det nordkoreanske vredesudbrud derfor også skal ses i sammenhæng med, at Trump-regeringen spiller hårdt spil og fastholder, at USA vil opretholde sanktionspresset på Nordkorea, indtil styret er gået med til USA's krav om atomnedrustning.

Derfor føler Nordkorea sig klemt på en måde, som ifølge det nordkoreanske styre ikke harmonerer med de håb om en optøning, som USA og Sydkorea har udtrykt.

Denne udlægning understøttes af, at den nordkoreanske viceudenrigsminister, Kim Kye-gwan, onsdag morgen føjede endnu mere brænde til den nordkoreanske vrede ved i en seperat udtalelse videregivet af det nordkoreanske nyhedsbureau at fastslå, at Nordkorea ikke vil lade sig true.

»Vi vil ikke være interesseret i samtaler mere, hvis de kun ensidigt forsøger at presse os op i et hjørne og tvinge os til at opgive atomvåben«, sagde han med henvisning til USA og Sydkorea.

Udtalelsen dækker over en uenighed mellem USA og Nordkorea, hvor USA - i hvert fald indtil videre - kræver, at Nordkorea skal gennemføre en komplet og hurtig afmontering af alle sine atomvåben, mens Nordkorea angiveligt står fast på en gradvis nedrustning, der i sidste ende også skal tillade Nordkorea at beholde nogle af sine atomvåben - såsom sit lager af kortrækkende atommissiler.