I Beograd bygger man ikke bare en Ikea

Nogle drenge hænger ud foran gigantiske betonhøjhuse fra tiden i Titos socialistiske Jugoslavien. Serbien har samme befolkningsstørrelse som EU’s fattigste land, Bulgarien (7 millioner), men Bulgariens bnp er 40 procent større end Serbiens.

Nenad Djurdjevics voksne liv er formet af de jugoslaviske krige. Han var ved at afslutte sin værnepligt, da Slovenien og Kroatien erklærede sig selvstændige, og opløsningen af Jugoslavien gik i gang. Pludselig blev nære soldaterkammerater anset som Serbiens fjender. Dog ikke af Nenad Djurdjevic, der hurtigt engagerede sig i fredsbevægelsen. Som jurastuderende var han med til at stifte Serbiens første uafhængige studenterorganisation i 1992. De arrangerede demonstrationer for fred og imod Slobodan Milosevic. De besatte fakulteterne.

»Se, vi overnattede deroppe. Vi fik nøglen fra en kammerats far, der var underviser på fakultetet«, siger Nenad Djurdjevic og peger op mod førstesalen på filosofifakultetet på pladsen foran Plato-boghandlen midt i Beograd, der var et epicenter for studenterbevægelsen i 90’erne.

Nenad Djurdjevic blev politisk aktiv i oppositionsparti GSS, og efter Milosevic blev væltet, fortsatte han sin kamp for liberale værdier i ngo’er og tænketanke. Han har arbejdet for skiftende regeringer og er i dag som 46-årig en kendt figur i det politiske liv. Da vi spiser frokost på en populær restaurant tæt på Plato-boghandlen, hilser han på en eksminister og en chef fra et klassisk orkester.

Jeg spørger, om han er skuffet over Serbiens udvikling siden krigens afslutning.

»Vi fik som samfund aldrig taget en ærlig samtale om, hvad der skete i Jugoslavien. Vi fik aldrig talt åbent om omfanget af grusomhederne, deres konsekvenser eller ødelæggelserne af vores samfund. Og vi begyndte med reformer, dereguleringer og privatiseringer uden at gøre os klart, hvad det var for et land, vi ønskede at blive«, siger Nenad Djurdjevic.

Pessimisten: Den velinformerede optimist

Ikke alene spildte Serbien 10 år fra 1990 til 2000 på at udkæmpe en nationalistisk krig, mens de omkringliggende lande i Europa boomede økonomisk, man glemte også at bevare nogle af de ting, der faktisk fungerede i Jugoslavien.

»Eksempelvis havde vi i 80’erne et ret veludviklet system, som styrede betalingerne over hele Jugoslavien. Når man blev trukket i løn for sociale bidrag og sundhedsbidrag, tog det kun 6 timer, før systemet i hele Jugoslavien havde styr på alle transaktioner fra alle virksomheder. I dag tager det meget længere tid«.

Han mener, at Serbien har alle forudsætninger for at blive et »veludviklet mellemindkomst-land«: en god geografisk placering, talentfulde, veluddannede unge. Men det kræver et stort skridt i retning af EU. Nenad Djurdjevic har håb, men også tvivl.

Foto: Andreas Haubjerg Nenad Djurdjevic var i 1991 med til at stifte Serbiens første uafhængige studenterorganisation. De kæmpede mod Slobodan Milosivic og krigene i Jugoslavien.

»Hvad er det, man siger? At pessimisten er den velinformerede optimist? Jeg vil gerne tro, at tidspunktet er rigtigt til, at Serbien rykker tættere på EU-medlemskab.Men stærkt politisk lederskab.Prøv at høre her: Vi er i 2018, og det største tema er stadig Kosovos status. Og der er tilmed stærke kræfter, der mener, at vi skal genoverveje vores fremtid i EU til fordel for et flygtigt euroasiatisk politisk koncept. Det er farlige tanker«, siger Nenad Djurdjevic.

Mens EU af mange serbere bliver set som nogle, der stiller besværlige krav hele tiden, så er der andre lande, der glædeligt vil samarbejde med Serbien uden at stille modkrav eller tale om krigsforbrydelser. Rusland, Kina og mellemøstlige lande står klar. Belgrade Waterfront bliver eksempelvis opført af et konsortium fra Abu Dhabi – der i øvrigt fik opgaven, uden at den kom i offentligt udbud.