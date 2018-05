To præsidenter fra et land, der ikke eksisterer, forklarer, hvad de har gang i På pressemøde i Berlin undlod regionens nye præsident at svare på, om han stadig mener, at spaniere er 'beskidte'.

Med en beroligende hånd på hinandens ryg, trådte de ud af elevatoren og ind i et blitzlys fra fotografer. Det er trods alt lidt af et særsyn, at to præsidenter fra et land, der ikke eksisterer, træffer medierne i et helt andet land for at forklare deres situation.

Sådan var det ikke desto mindre for Cataloniens ekspræsident Carles Puigdemont, som sent tirsdag tog imod sin nyvalgte afløser, Quim Torra, på det hotel i den vestberlinske bydel, hvor førstnævnte for tiden residerer. Selv om Carles Puigdemont fremdeles står til op mod 30-års fængsel i Spanien, hvis han udleveres til retsforfølgelse fra Tyskland, var humøret højt på pressemødet.

»Guten Tag und vielen Dank«, råbte Carles Puigdemont indledningsvis på tysk til de mange journalister og fotografer. Hvorefter han og efterfølgeren gav sig til at besvare spørgsmål på skiftevis catalansk, spansk og engelsk.

De to præsidenter

Begge d'herrer, som gensidigt kaldte hinanden 'hr. præsident', gjorde det fra starten klart, hvad målet er for Catalonien. Den nordspanske region har siden den af regeringen Carles Puigdemont udskrevne folkeafstemning den 1. oktober sidste år, som ifølge den spanske regering var i strid med den spanske grundlov og derfor ulovlig, været i en form for politisk baglås.

Efter at Carles Puigdemont senere samme måned udråbte Catalonien som en selvstændig republik, hvilket fik Spanien til at sætte regionen under centralt styre fra Madrid, har den normalt store grad af selvstændighed, været sat ud af spil.

»Min allerførste handling som præsident bliver derfor at sende et brev til Spaniens ministerpræsident, Mariano Rajoy, med en indtrængende opfordring til at give af ophæve den regeringens kontrol med Catalonien og vores finanser. Han kan selv bestemme tid og sted, men vi må i dialog nu«, sagde Quim Torra.

Spanske partiledere truer

Den nye præsident, der i denne uge blev valgt med en stemmes flertal i det catalonske parlament, la Generalitat, er en overbevist uafhængighedspolitiker. Det har vakt bekymring i Spanien. Her mødtes regeringsleder Mariano Rajoy fra det konservative parti PP med lederen af socialdemokraterne, PSOE, Pedro Sánchez, samtidig med pressekonferencen i Berlin.

Fra mødet udsendte de to partiledere en erklæring, hvori de kritiserer »den xenefobiske karakter i Torras offentlige erklæringer« og advarer om, at de sammen vil konfrontere »enhver udfordring« fra den nye regering i Catalonien.

Det betyder, at man til enhver tid er klar til at genindføre centralt styre fra Madrid. »Det vil være meget lettere at gennemføre anden gang«, som socialdemokraten Pedro Sánchez sagde.

Paragraf 155 må ophæves

Så snart det catalonske parlament har valgt en ny regering, ventes Spanien at ophæve brugen af den såkaldte paragraf 155 i landets grundlov. Paragraffen giver centralregeringen i Madrid mulighed for at gribe ind og overtage det regionale selvstyre, hvis en region handler i strid med spansk lovgivning.

Lederen af det borgerlige Ciudadanos, som er støtteparti for regeringen Rajoy, Albert Rivera, er dog modstander af at ophæve det centrale styre over Catalonien.

»Med en racistisk præsident, som siger, at han vil etablere en catalonsk republik, er der ikke andet at gøre end at holde fast i grundlovens bestemmelser«, sagde Albert Rivera på et pressemøde i denne uge i Madrid.

Men hvad med økonomien?

Udover selve det politiske styre, er spørgsmålet, om den spanske regering umiddelbart vil give kontrollen over den catalonske økonomi tilbage til regional-regeringen i Barcelona. I Madrid frygter man officielt, at den catalonske regering vil bruge offentligt midler til at finansiere den fortsatte kamp for uafhængighed.

Netop det - at bruge skattepenge til en ulovlig valgkamp - er den mindste del af sigtelsen mod Carles Puigdemont. Han er derudover sigtet for at opfordre til og begå voldeligt oprør - rebeliion - mod den spanske stat.

Tyske domstole er i tvivl

En sigtelse, som domstolene i Tyskland indtil nu har fundet grundløs og derfor afvist at udlevere den tidligere præsident, som opholder sig på fri fod i Berlin.

»Vi betragter stadig som Puigdemont som vores retmæssige præsident og vi vil aldrig opgive kampen for at få fjernet de urimelige anklager mod ham. Ligesom vi heller ikke opgiver at få befriet de politiske fanger fra Catalonien i spanske fængsler. Flere af vores ministre sidder fængslet for forbrydelser, de ikke har begået. Den slags bør ikke finde sted i EU«, sagde Quim Torra på pressemødet.

Her pegede de to præsidenter på det symbolske i deres møde. Quim Torra: