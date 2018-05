Angela Merkel drøfter kriser med en Putin i førersædet Den tyske kansler og den russiske præsident mødes i dag ved Sortehavet tæt på ny bro til Krim

Verden har efterhånden set Vladimir Putin indtage mange roller som Ruslands førstemand, der på fotos har optrådt som maskulin fisker, jæger, fugleven og dykker. I denne uge blev billedet af en testosteron-struttende lastbilchauffør føjet til samlingen.

Det skete, da den netop genvalgte præsident i førerhuset på en orangefarvet lastbil af mærket Kamaz med det russiske flag på begge sider, kørte i spidsen for den første konvoj, der krydsede den nyopførte bro mellem det russiske fastland og den annekterede Krim-halvø.

Irriterende foto for Merkel

Formentlig har Angela Merkel kigget på fotografiet under sine sædvanligvis grundige forberedelser til et møde, som det hun har i dag i Sotji, ikke langt fra den nye bro, med vognmand Vladimir Putin.

I så fald er det næppe sket uden irritation, for den symbolsk vigtige bro repræsenterer præcis konflikten mellem Tyskland og EU på den ene side og Rusland på den anden side.

»Klart, at broen og anneksionen af Krim vil blive et vigtigt tema endnu engang på et møde mellem Merkel og Putin. Ligesom de fortsatte kamphandlinger i Østukraine, hvor det fortsat ikke er lykkedes at opnå våbenhvile efter fire år med kampe, vil være det. Men jeg ser desværre ingen tegn på, at kansleren vil kunne bevæge Vladimir Putin nu. Hun og EU kan kun opretholde sanktionerne«, siger Stefan Meister, der er leder af Robert Bosch Centeret for Østeuropa og Rusland under Det Tyske Udenrigspolitiske Selskab (DGAP).

Langt under frysepunktet

Selv om forholdet mellem Tyskland og Rusland »er langt under frysepunktet«, som han undertrykker det, har to tyske ministre allerede besøgt Rusland i denne uge forud for chefen, Angela Merkels, visit.

Udenrigsminister Heiko Mass og økonomiminister Peter Altmeier har allerede fortalt deres russiske kolleger, at sanktionerne fortsætter så længe »besættelsen af Krim«, som sidstnævnte kaldte det i Rusland, ikke opgives.

»Vi kan ikke droppe vores anstrengelser, fordi det her handler om mennesker,soldater, som risikerer at miste deres liv«, sagde Angela Merkel selv på et pressemøde i Berlin i denne uge om konflikten. Den menes indtil videre at have kostet 10.000 menneskeliv.

USA rasende over bro

Broen er med sine 19 kilometer også en lang torn i øjet på USA, som overvejer at skærpe sanktionerne mod Rusland efter opførelsen af den. »Broen viser, at Rusland stadig sætter sig over international ret og fastholder sin uretmæssige beslaglæggelse af ukrainsk grund«, sagde talskvinde for det amerikanske udenrigsministerium, Heather Nauert, forleden.

Til trods for konflikten, er Rusland også en vigtig partner for EU og Tyskland på to vigtige områder, som også vil blive berørt under dagens samtaler i Sotjis subtropiske klima ved Sortehavet. Både i forhold til atom-aftalen med Iran og gasledningen Nord Stream 2 er der fælles interesser at forholde sig til.

»Efter, at Donald Trump meddelte, at USA forlader atom-aftalen med Iran, er det selvsagt uhyre vigtigt, at EU og Rusland står fast på den. De to er partnere her og må sammen overbevise Iran om at blive i aftalen. Angela Merkel vil forsøge at sikre sig, at Rusland ikke får forkerte ideer og pludselig truer med at forlade aftalen. Men det ser jeg nu heller ingen tegn på«, siger Stefan Meister.