Boykot af dagens EU's møde om udvidelse: Spansk regeringschef bliver væk fra Balkan-topmøde Premierminister Mariano Rajoy vil ikke deltage på torsdagens topmøde om fremtidig EU-udvidelse, fordi Kosovo deltager.

Mariano Rajoy var med, da EU’s stats- og regeringschefer onsdag aften mødtes over shopska-salat og bøf med trøfler ved en uformel middag i Sofia.

Men når topmødet hos det bulgarske formandskab for EU formelt begynder torsdag morgen, bliver det uden den spanske premierminister.

Årsagen er, at Kosovo deltager i topmødet. Hvilket giver god mening, i og med at topmødet handler om fremtidig optagelse af de 6 lande på Vestbalkan, som Kosovo hører til.

Men Spanien, der som bekendt kæmper med et selvstændighedshungrende Catalonien, anerkender ikke Kosovo, og derfor bliver Mariano Rajoy væk.

»Topmødets format er i en sig selv en udfordring«, siger en højtstående EU-diplomat.

Det spanske afbud giver en god indikation af, hvor vidtrækkende konklusioner der realistisk kan komme ud af topmødet.

EU-lederne kommer ikke i nærheden af at udstikke løfter om EU-optagelse til Serbien, Montenegro, Makedonien, Albanien, Bosnien-Hercegovina eller Kosovo.

Formålet er at give vestbalkanlandene et ’europæisk perspektiv’, som det hedder i EU-sprog.

Optagelsesprocessen har ligget død i årevis, men EU håber, at man ved igen at tale om et perspektiv for muligt medlemskab kan sætte fut i reformerne på Vestbalkan.

EU kommer også til at forpligte sig til at investere mere i regionen, blandt andet for at forbedre den haltende infrastruktur.

Modstand mod udvidelse i EU

Og på sin vis er selve afholdelsen af topmødet i sig selv en succes for EU. Sidste gang et lignende topmøde fandt sted, var helt tilbage i 2003 i Thessaloniki.

Fra EU-Kommissionen har man sagt, at frontløberlandene Serbien og Montenegro kan komme med i EU allerede i 2025, hvis de lever op til alle krav om korruptionsbekæmpelse, retsreformer, bilæggelse af interne stridigheder osv. 2025 er dog ifølge eksperter alt for optimistisk.

Og mange medlemslande er i øvrigt langt mere forbeholdne end EU-Kommissionen.

Måske har statslederne skelet til meningsmålingerne, som viser, at modstanden mod udvidelse er større end opbakningen blandt EU-borgerne. I Danmark er modstanden mod udvidelse ifølge Eurobarometer på 55 procent.

Manfred Weber, formanden for den største politiske gruppe i EU-Parlamentet, var da også overraskende ærlig omkring opbakningen til at udvide EU, da han onsdag deltog i en konference om emnet i Sofia: »Udvidelsesperspektivet er slet ikke populært i EU«, sagde Manfred Weber, som alligevel bakker fuldt op om at sætte mere gang i processen.

Den danske udenrigsminister Anders Samuelsen opfordrer til realisme:

»Jeg ser gerne vestbalkanlandene komme med i EU, men det skal være på de klare kriteriers grund, man skal gøre det«, siger han og føjer til: »Man må erkende, at der stadig er lang vej«.