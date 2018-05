EU tilbyder demokrati og penge, men mange på Balkan elsker stadig Rusland

serie

Skal EU vokse i 2025?

Stats- og regeringscheferne i EU samles i denne uge til topmøde i Sofia for at diskutere mulighederne for at optage landene på Vestbalkan. Frontløberne til optagelse er Serbien og Montenegro.

De kan måske komme med i EU allerede i 2025, hvis de følger den krævede reformkurs. Politiken er taget til Serbien og Montenegro for at beskrive landenes fremskridt og udfordringer.

Tirsdag: Gangstere og korruption blokerer for Montenegros vej mod EU.

Onsdag: Opbakningen til EU styrtdykker i Serbien, og EU bekymrer sig om udbredt korruption og mangel på reformer.

Torsdag: Stormagterne kæmper om Balkan. Mens EU tøver, har især Rusland øget sin indflydelse i Balkan.

Fredag: Hvad blev EU-lederne enige om på Vestbalkan-topmødet i Sofia?

Søndag: Beograds natteliv, der spejler Serbiens politiske udvikling.

