Lars Løkke ved topmøde: EU-udvidelse har lange udsigter Den danske statsminister er i Sofia for at diskutere udvidelse af EU. Sagen står ikke højt på hans dagsorden.

Da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) torsdag morgen ankom til det nationale kulturpalads i Sofia, tog det meget sigende mere end 10 minutter, før han sagde første ord om EU-topmødets egentlige tema.

Først skulle han vende den mulige handelskrig med USA og den truede Iran-aftale. Og da han endelig nåede til emnet for topmødet - muligheden for at udvide EU - var budskabet til de 6 lande på Vestbalkan ikke opmuntrende.

»For at sige det lige ud, så er en udvidelsesdagsorden ikke noget, der står højt hos mig. Det er det ikke«, siger Lars Løkke og tilføjer:

»Jeg anerkender, at der sker fremskridt i nogle af Vestbalkanlandene, Bosnien-Hercegovina for eksempel, men der er også meget, der ikke er leveret endnu. Det bliver sådan lidt den berømte snak, om glasset er halvt fyldt eller tømt. Man er i hvert fald ikke i mål endnu«.

EU-kommissionen har sagt, at de to frontløberlande på Balkan, Serbien og Montenegro, kan komme med i EU allerede i 2025, hvis de følger en skrap reformkur. Den tror den danske statsminister ikke på.

Personligt kan jeg ikke se for mig, at landene på Vestbalkan bliver medlemmer af EU lige rundt om hjørnet Lars Løkke Rasmussen

»2025 er faktisk lige om lidt«.

»Jeg synes, det er fint, at vi under det bulgarske formandskab får det her møde i dag for at gøre status på Vestbalkan. Men personligt kan jeg ikke se for mig, at landene på Vestbalkan bliver medlemmer af EU lige rundt om hjørnet«, siger Lars Løkke.

EU-medlemskab for enden af regnbuen

Topmødet er, som en højtstående EU-diplomat udtrykker det, ikke et udvidelsestopmøde. Det er et Vestbalkan-topmøde.

EU vil ikke udstede løfter om EU-medlemskab, men EU håber, at man ved genstarte optagelsesprocessen kan lokke landene på Vestbalkan til at booste reformtempoet.

På EU-sprog hedder det, at tilbyde Serbien, Montenegro, Bosnien-Hercegovina, Albanien, Kosovo og Makedonien et 'europæisk perspektiv'.

»Det er vores tætteste naboer, og dem har vi en interesse i at holde på sporet. Det gælder reformpolitik, bekæmpelse af kriminalitet og korruption. Det har vi en interesse i. Aftalen er noget for noget: Hvis I holder jer på reformkursen, moderniserer jeres lande, effektivt bekæmper kriminalitet, så ligger der for enden af regnbuen også en mulighed for at indtræde i EU på et tidspunkt. Men jeg kan bare ikke se, at det er der, vi er«, siger Lars Løkke.

Strid om Kosovo

Den danske statsminister var i sidste uge på besøg hos de danske fredsbevarende styrker i Kosovo.

»De har været der i 18 år. Og med den fastlåste situation, der er, er der ikke noget, der tyder på, at de kommer hjem foreløbig. Der er stadig store spændinger, og hvis vi slipper vores engagement, så er der en risiko for, at vi kommer til at genoplive nogle ting, vi så ganske frygteligt for nogle år siden. Derfor skal vi fastholdes vores engagement i Balkan«, siger Lars Løkke Rasmussen.

Striden om Kosovo er de store hurdler for EU-udvidelsen. Dels er der de interne stridigheder på Balkan. Foran pressecentret holdt to mænd et banner op, hvor de erklærede, at Kosovo er en del af Serbien.