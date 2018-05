Trumps tidligere udenrigsminister: Demokratiet er i fare

I et slet skjult angreb på præsident Donald Trump advarer USA's tidligere udenrigsminister Rex Tillerson om, at landet er ramt af en etisk krise, som bringer demokratiet i fare.

Det siger han i en tale til studerende på Virginia Military Institute.

Han hæfter sig ved, at fakta angribes. Det kan i værste fald føre til tabet af frihed, hvis ikke det bliver modgået.

Kun samfund, der er i stand til at søge sandheden og sætte spørgsmålstegn ved alternative fakta, kan siges at være rigtig frie, mener han.

»Når vi som folk - et frit folk - bliver usikre på sandheden, selv når det gælder de mest simple spørgsmål, så bliver vi usikre på Amerika«, siger han.

Hvis amerikanere ikke konfronterer 'krisen i vores samfund i forhold til etik og integritet', så 'vil det amerikanske demokrati, som vi kender det, bevæge sig ind i tusmørket', lyder hans advarsel.

Tillerson nævner ikke sin tidligere chef ved navn. Men han hentyder til nogle af Trumps handlinger. For eksempel at ignorere USA's allierede, eller at benægte at frihandel er en forudsætning for global vækst.

»Vi må aldrig tage disse langvarige alliancer for givet«, mener han.

Det er synspunkter, som Tillerson og andre tidligere har fremført over for Trump, men som præsidenten har ignoreret.

I stedet opsagde han internationale aftaler som den globale klimaaftale fra Paris og atomaftalen med Iran, og han truede med straftold på varer fra Europa, Japan og Sydkorea - USA's allernærmeste allierede.

»Mange herhjemme mangler stadig fuldt ud at favne den globale økonomi og at indse, at med disse forandringer kommer der både udfordringer og muligheder«, siger han.

Tillerson, den tidligere topchef i olieselskab ExxonMobil, blev af europæerne regnet som en moderat udenrigsminister. Han måtte i marts i en Twitter-meddelelse fra Trump læse, at han var fyret.

