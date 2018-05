Efter EU-topmøde: Landene på Vestbalkan er fortsat langt fra EU

I modsat retning trækker særligt de nyeste EU-medlemmer, anført af det bulgarske formandskab, der har held til at få Vestbalkan tilbage på EU-dagsordenen. Og med topmødeerklæringen er det sikret, at dagsordenen ikke igen forsvinder fra statsledernes kalender i 15 år. Det er nemlig skrevet ind i konklusionen, at de skal mødes igen om samme emne i 2020 i Kroatien.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen sagde torsdag, at han ikke kan forestille sig at bakke op om, at der skal indledes optagelsesforhandlinger med Albanien og Makedonien, når EU-lederne skal tage stilling til det i næste måned. Og han slog fast, at han ikke mener, at det er realistisk, at frontløberne Serbien og Montenegro kan komme med i EU i 2025, hvilket EU-Kommissionen ellers har stillet i udsigt.

Den bulgarske premierminister Boyko Borisov indfangede stemningen på pressemødet efter topmødet: »Jeg har sjældent hørt så oprigtige og hjertelige samtaler mellem dem, der er for og imod de forskellige tilgange for udvidelse med landene på Vestbalkan«.

Den bulgarske premierminister glædede sig over de konkrete fremskridt, der var sket på topmødet. Særligt EU-tilsagnene om at investere mere i infrastruktur.

Og han glædede sig over de symbolske fremskridt. Han nævnte, at de græske og makedonske premierministre havde mødtes for at drøfte deres heftige navnestrid – Grækenland har en nordgræsk region med navnet Makedonien og vil ikke acceptere en EU-udvidelse med et land med samme land. Boyko Borisov mere end antydede, at der var fundet en løsning på striden, men tilføjede så, at han ikke ville sige mere, da det var de græske og makedonske statslederes hemmelighed at afsløre.