Trump truer igen Nordkorea med udslettelse Donald Trump kæder den ulmende handelskrig med Kina sammen med Nordkorea, samtidig med at han advarer om, Nordkorea kan lide samme skæbne som Libyen.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, skal i den kommende tid beslutte, om han vil stå stejlt over for Kina i den aktuelle handelsstrid, eller om han skal acceptere et kinesisk tilbud om en handelsaftale, der formentlig også vil kunne hjælpe ham i forhandlingerne med Nordkorea.

Det sker samtidig med, at Trump skærper retorikken over for Nordkorea og igen truer landet med ødelæggelse.

Flere internationale medier skriver fredag morgen, at Kina er parat til at tilbyde USA handelslettelser samt køb af amerikanske varer for op mod 1.223 milliarder kroner for at forhindre en handelskrig i at bryde ud mellem de to lande.

Trump har længe kritiseret Kinas handelsoverskud over for USA, der sidste år var på 2.275 milliarder kroner, og har truet med handelsrestriktioner.

Det kinesiske tilbud kommer netop, som den kinesiske vicepremierminister, Liu He, torsdag ankom til Washington sammen med en større delegation for frem til weekenden at diskutere handelsstriden med USA. Liu He mødtes torsdag med Donald Trump i Det Ovale Værelse.

Ifølge flere medier indebærer det kinesiske tilbud bl. a. køb af amerikanske Boeing-fly samt af landbrugsprodukter, naturgas og high-techprodukter som halvledere. Til gengæld kræver Kina, at USA opgiver at gennemføre de handelsrestriktioner, Trump har truet med, og derudover letter sanktionerne mod den kinesiske telegigant ZTE, som nu er på kanten af konkurs efter at være blevet udelukket fra det amerikanske marked.

Donald Trump kritiserede torsdag Kina for at have været meget »forkælet« i sin handel med USA og beskyldte Kina for i alt for lang tid at have »flænset« USA.

Dilemma

Donald Trump befinder sig dog i et dilemma, fordi han samtidig har brug for, at Kina hjælper ham med at lægge pres på Nordkorea.

Det nordkoreanske styre overraskede tidligere på ugen pludselig alle ved at så tvivl om, hvorvidt det ville aflyse det planlagte topmøde mellem Trump og den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, i Singapore 12. juni.

Nordkorea kritiserede en igangværende sydkoreansk-amerikansk militærøvelse og beskyldte USA for forsøg på at drive Nordkorea op i et hjørne ved dets krav om en total nordkoransk atomnedrustning. Desuden fordømte styret udtalelser fra den amerikanske nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, om, at Libyen kunne bruges som en model for Nordkorea.

Selv om de fleste iagttagere vurderer, at det nordkoreanske vredesudbrud mest var et forsøg på at positionere sig op til topmødet, vidnede udtalelserne om det nordkoreanske styres tendens til at optræde impulsivt og uforudsigeligt.

Kinas usynlige hånd

USA fastholder, at Washington stadig er i dialog med Nordkorea om planlægning af topmødet, men torsdag kædede Donald Trump Nordkoreas topmødetrussel sammen med, at Kim Jong-un i sidste uge for anden gang mødtes med den kinesiske præsident, Xi Jinping.

Trump antydede, at den nordkoreanske trussel måske var kommet på ordre af den kinesiske præsident.

»Af forskellige grunde, måske også handel - fordi de aldrig har haft dette problem før; Kina har aldrig haft dette problem med os - så kunne det meget vel være, at han påvirker Kim Jong-un«, sagde Trump ifølge New York Times til journalister i Det Hvide Hus.

Desuden sagde han ifølge Wall Street Journal, at der var indtrådt »en stor forandring«, efter at Kim Jong-un havde haft sit andet møde med den kinesiske præsident.