Kritiker af ny CIA-chef: »Hun står i tortur til op over begge ører« Modstanderne af Gina Haspel mener, at det er en skændsel, at hun er blevet udnævnt til CIA-chef. Hendes tilhængere roser hende i høje toner.

Det er noget af en høg, der er landet i CIA's direktørstol i Langley, Virginia.

Gina Haspel, som i går, torsdag, blev godkendt af Senatet med stemmerne 54 mod 45 som ny chef for det amerikanske efterretningsvæsen, er ikke alene den første kvinde på posten. Hun er også en af de mest kontroversielle personer, der nogensinde er blevet udnævnt til chef for de anslået 20.000 CIA-ansatte, som dag og holder øje med USA's fjender i udlandet.

Indstillingen og nu udnævnelsen af den 61-årige kvinde fra Kentucky har fået en række både amerikanske og udenlandske menneskerettighedsorganisationer helt frem i stolene. Det er især Haspels rolle som leder af et hemmeligt CIA-fængsel i Thailand fra oktober til december 2002, der har afstedkommet voldsom kritik - som ikke alene er fremsat af de mange ngo'er, men også af såvel republikanske som demokratiske politikere.

Fængslet i Thailand, som blev kaldt 'Katteøjet', blev brugt til at internere terrormistænkte, blandt andre Abd al-Rahim al-Nashiri og Abu Zubaydah, som begge var under mistanke for at tilhøre al-Qaeda. Af et tidligere hemmeligstemplet, men nu afklassificeret CIA-dokument fremgår det ifølge hjemmesiden biography.com, at Haspel var involveret i torturen af Zubaydah, som i løbet af en måned blev 'waterboardet' 83 gange.

Waterboarding er en torturform, hvor man tvinger vand ned i lungerne på torturofferet og med et stykke vådt klæde over vedkommendes ansigt forhindrer vedkommende i at spytte vandet ud, indtil lige før offeret bliver kvalt.

Ved siden af torturen blev Zubaydah holdt indespærret i en kasse og mistede i øvrigt sit ene øje under opholdet i 'Katteøjet'.

Burde retsforfølges

Al-Nashiri blev angiveligt også torteret under Haspels ledelse af det hemmelig fængsel i Thailand. Om ham siger lægen Sondra Crosby, professor ved Boston University, til netmediet The Intercept:

»Han er for altid skadet af torturen, som var usædvanlig brutal og beregnet på at knække ham. I de 20 år, hvor jeg har arbejdet med torturofre fra hele verden, blandt andet Syrien, Irak og DR Congo, er al-Nashiri et af de mest alvorligt traumatiserede mennesker, jeg nogensinde har mødt«.

Gina Haspels rolle i disse tortursager har fået Jameel Jaffer, advokat og menneskerettighedsforekæmper til at kalde hende »i bogstaveligste forstand en krigsforbryder«. Organisationen European Center for Constitutional and Human Rights har anmodet den tyske statsanklager om at udstede en arrestordre på Haspel for hendes rolle i torturen af Zubaydah. Vincent Warren, leder af den amerikanske Center for Constitutional Rights har sagt:

»Gina Haspel burde retsforfølges, ikke forfremmes«.

Og Christopher Anders, vicedirektør i American Civil Liberties Unions Washington-kontor har ifølge The Guardian beskrevet Gina Haspel således:

»Hun står i tortur til op over begge ører«.

Den republikanske senator John McCain, som selv blev torteret som krigsfange under Vietnamkrigen, udtalte under høringerne op til Gina Haspels godkendelse:

»Fru Haspel er nødt til at forklare karakteren og omfanget af sit engagement i CIA's afhøringsprogrammer, herunder godkendelses-processen«.

McCain kaldte i den forbindelse torturen af fanger i George W. Bushs regeringsperiode for »et af de mørkeste kapitler i amerikansk historie«.

Har fortrudt - sådan da

I et brev til den demokratiske senator Mike Warner, næstformand i Senatets efterretningskomité, har Gina Haspel ifølge The Intercept skrevet om sit forhold i dag til tortur: