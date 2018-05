Forgiftet eksspion forlader hospital

Eks-spionen Sergej Skripal, der i foråret blev udsat for nervegift i byen Salisbury, er blevet udskrevet. Det oplyser det britiske sygehusvæsen.

Skripal og hans datter blev fundet livløse på en bænk i Salisbury 4. marts. Datteren blev udskrevet fra hospitalet i sidste måned.

»Det er en fantastisk nyhed, at Sergej Skripal har det godt nok til at kunne forlade Salisburys distriktshospital«, lyder det fra hospitalets leder, Cara Charles-Barks.

Den britiske regering og EU har anklaget Rusland for at stå bag angrebet med nervegiften. Det antages, at giften, der blev brugt, er udviklet af det russiske militær.

ritzau/Reuters