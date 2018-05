Medier: Flere er dræbt på skole i Texas Der er mindst tre dødsofre ved skoleskyderiet i Santa Fe i Texas, oplyser politikilder til amerikanske medier.

Mindst tre mennesker er dræbt i forbindelse med et skoleskyderi fredag på Santa Fe High School i Texas, sydøst for storbyen Houston.

Det siger Mark Henry, der er den højeste dommer i Galveston County, som Santa Fe High School hører under, til det amerikanske medie New York Times. Herudover er der et ukendt antal sårede, hvoraf mindst en er politibetjent, siger Mark Henry.

Ifølge flere medier kan dødstallet være højere.

Den formodede gerningsmand er anholdt, siger skolens viceinspektør ifølge nyhedsbureauet AP.

Santa Fe Independent School District har skrevet i en meddelelse på Facebook, at flere mennesker blev såret under skyderiet, uden at kunne bekræfte et antal. Ligeledes har en talsmand fra det lokale hospital bekræftet til ABC News, at hospitalet har modtaget tre personer til behandling som følge af skyderiet.

Politiet har endnu ikke officielt bekræftet, om der er sårede eller dræbte, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge den lokale tv-station KTRK er mindst en anholdt i forbindelse med skyderiet, og det er en af skolens elever.

En elev på skolen oplyste tidligere til KTRK, at hun så gerningsmanden skyde en pige i foden og et andet øjenvidne tilføjer, at brandalarmen gik i gang på skolen omkring klokken 7.45 lokal tid, og at eleverne så forlod deres klasseværelser. Hun siger til tv-stationen, at flere elever mener at have hørt lyden af skud.

Det endelige forløb er ikke blevet bekræftet af officielle kilder endnu.

ritzau