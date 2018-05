Bomber dræber mindst otte ved cricketmatch i Afghanistan

Afghanske embedsmænd siger lørdag, at adskillige bomber har dræbt mindst otte personer. Bomberne blev bragt til eksplosion næsten samtidig ved en cricketkamp i den østlige provins Nangarhar.

Attaullah Khogyani, som er talsmand for provinsens guvernør, siger, at 45 mennesker blev såret ved angrebet. Det skete på et sportsstadion i provinsens hovedstad, Jalalabad.

Angrebet skete, da hundredvis af tilskuere samledes til en natlig turnering i den hellige ramadanmåned. Khogyani siger, at flere højtstående embedsmænd eller politikere var blandt de dræbte.

Ingen har påtaget sig skylden

I en erklæring fordømmer den afghanske præsident, Ashraf Ghani, angrebet på det stærkeste. Han siger, at det at angribe i den hellige ramadanmåned 'igen beviser, at terrorister ikke er sande troende af nogen religion eller tro, og at de er menneskehedens fjender'.

Tre bomber eksploderede næsten samtidig, siger Khogyani.

Ingen gruppe har umiddelbart påtaget sig skylden for angrebet. Men både oprørere fra Taliban og fra Islamisk Stat er aktive i det østlige Afghanistan - og navnligt i Nangarhar provinsen.

Det er det seneste i en række optrappede angreb fra jihadister i Afghanistan siden starten af året. De fleste angreb har fundet sted i hovedstaden Kabul.

/ritzau/AP

ritzau