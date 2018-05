Cubas katastrofefly var en 39 år gammel leasing-løsning Mexicansk operatør, som fløj for Cubas nationale luftfartsselskab, var ansvarlig for vedligehold af styrtet fly.

Det er mangel på materiel, der har fået det nationale cubanske luftfartsselskab, Cubana de Aviacion, til at lease fly som den 39 år gamle mexicanske Boeing 737, der fredag styrtede ned på vej fra hovedstaden Havana til Holguin i det sydøstlige Cuba og kostede 107 mennesker livet.

Det fortæller journalist og Cubaekspert Jørgen Laurvig, som i en årrække har rapporteret fra landet for DR.

En række af Cubas ældre, russisk-producerede maskiner har været i så dårlig stand, at de har måttet blive på jorden.

»Cuba har været i gang med at udfase deres gamle fly, men med en voksende efterspørgsel på grund af stigende turisme har man skullet have noget andet materiel ind, hurtigere end man har kunnet spare penge sammen eller få lån til at købe nye fly for. Derfor har man leaset fly flere steder«, siger han.

Det mexicanske fly kom fra selskabet Global Aerolineas Damojh, som har stillet både maskine og besætning til rådighed for cubanerne efter en såkaldt wet leasing-model.

»Det mexicanske fly blev så sent som i november godkendt af de mexicanske myndigheder, og hele besætningen var mexicansk. Så hvis det er en teknisk fejl på flyet eller en menneskelig fejl, falder ansvaret på mexicanerne«, siger Jørgen Laurvig.

»Ramt af en fejl«

Det bekræfter luftfartsekspert Ole Kirchert Christensen, redaktør for luftfartsmediet Check-in.dk, som peger på, at leasingaftaler som denne befæstes med en såkaldt ACMI-aftale. Bogstaverne står for: aircraft, crew, maintenance, insurance.

»Det er kort sagt det mexicanske flyselskab, der står for at levere fly, besætning, vedligehold og forsikring. Og så står cubanerne for resten i form af overflyvningstilladelser, brændstof osv. Når det gælder sikkerheden på selve flyet, er det mexicanerne, ikke cubanerne, man skal kigge på«, siger han.

Ifølge de første officielle meddelelser fra de cubanske myndigheder blev flyet »ramt af en fejl« og styrtede til jorden.

»Der kan dog hypotetisk set også være sket fejl i flyvelederkontrollen, som er cubansk ansvar. Men alt det vi ved jo ikke endnu. Det skal en havarikommission fastslå«, siger Ole Kirchert Christensen.

Alder ikke afgørende

At flyet, der tidligere har været anvendt af flere selskaber i USA, var næsten 40 år gammelt, betyder ikke i sig selv, at det var uforsvarligt at flyve med, understreger han.

»Alderen betyder ikke nødvendigvis noget i sig selv. Det kommer an på, hvor godt et fly er vedligeholdt. Her er der forskrifter for alle fly, som skal til løbende tjek. Og vi kan på nuværende tidspunkt ikke slutte, at dette fly skulle være dårligere vedligeholdt end andre fly af samme type«.

Flyver der generelt dårligere materiel rundt i denne fattigere del verden?