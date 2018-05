Slovenien går forrest i kampen for at redde bien

Det var en slovener, som skrev verdens første håndbog om at være biavler. Og det er Slovenien, som nu er gået forrest i kampen for at skabe opmærksomhed om problemerne hos verdens bestand af bier.

Biavl er en national tradition i Slovenien, og der kan ses farverige bistader spredt rundt på landets marker, i udkanten af dets skove, i haverne og på hustage inde i byerne.

Bien er sat som tegn på energisk travlhed over banker og museer, og den præger en special to-euromønt i anledning af den første årlig 'Verdens Dag for Bien'. Initiativer kommer fra Slovenien og støttes af FN.

»Når man først holder bier, er det som om, man bliver afhængig, siger lederen af Sloveniens sammenslutning af biavlere«, Bostjan Noc.

Det anslås, at 10.000 mennesker i Slovenien har deres egne bistader. Landet har to millioner indbygger.

Det betyder, at der i forhold til indbyggertallet er ti gange så mange biavlere i Slovenien som i Spanien.

Fare for udryddelse

En første manual om biavl blev skrevet af sloveneren Anton Jansa (1734-1773).

Men også Slovenien er truet af den udvikling, som har fået FN til at advare om, at 40 procent af verdens hvirvelløse bestøvere - navnligt bier og sommerfugle - er i fare for at blive udryddet globalt.

Bier bestøver 90 procent af verdens store afgrøder, men i de senere år er mange døde på grund af en sygdom, som menes at være forårsaget helt eller delvist af pesticider.

Bier er også truet af forurening, sygdomme og klimaforandringer.

»'Verdens dag for bier' skaber grund for optimisme, fordi den vil øge opmærksomheden på problemerne«, siger Bostjan Noc.

