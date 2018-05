Kina indgår handelsaftale med USA, men nægter at bøje sig for amerikanske krav Kina lover at købe flere amerikanske varer og tjenesteydelser, men afviser at sætte beløb på indkøbene. Dermed undgår verdens to største økonomier foreløbig en handelskrig, der kunne have rystet det globale marked

Verdens to største økonomier - USA og Kina - nåede efter flere dages forhandlinger lørdag aften frem til en foreløbig fælles forståelse af, hvordan de to lande kan bilægge en ulmende handelskrig.

I en fælles udtalelse lovede Kina »markant at øge indkøbet af amerikanske varer og tjenesteydelser«.

Det skete ifølge udtalelsen »for at møde de øgede forbrugskrav fra det kinesiske folk og behovet for højkvalitet økonomisk udvikling«.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har længe kritiseret Kinas handelsoverskud over for USA, der sidste år var på 2.275 milliarder kroner. Derfor har han truet med at lægge massive handelsrestriktioner på kinesiske varer, hvis ikke Kina tog initiativ til at nedbringe overskuddet.

Den fælles udtalelse fra de to lande kan derfor umiddelbart ligne en kinesisk indrømmelse til USA, men reelt dækker den over, at Kina fortsat afviser at lade sig diktere af USA.

En højtstående kinesisk delegation ledet af den kinesiske vicepremierminister, Liu He, har de seneste dage været i Washington for at finde en forhandlingsløsning.

Fredag i denne uge rapporterede flere internationale medier på baggrund af udtalelser fra anonyme kilder, at Kina var parat til at lette handelsoverskuddet over for USA med 1.223 milliarder kroner ved bl. a. at øge købet af amerikanske Boeing-fly samt landbrugsprodukter, naturgas og hightechprodukter som halvledere.

Ifølge avisen Wall Street Journal så Kina disse udtalelser som et forsøg fra Trump-regeringens side på at lægge et maksimalt pres på de kinesiske forhandlere, og allerede senere fredag afviste det kinesiske udenrigsministerium, at Kina havde tilbudt en reduktion af handelsoverskuddet med 1.223 milliarder kroner.

Samtidig kaldte statslige kinesiske medier oplysningerne for en »misforståelse«.

Kina står i den indgåede fælles kinesisk-amerikanske udtalelse fast på denne afvisning, idet udtalelsen ikke sætter et beløb på de »markante« køb af amerikanske varer og tjenesteydelser, som Kina nu lover at foretage.

Samtidig understreger udtalelsen, at Kina øger sin handel med USA for at tilfredsstille sine egne forbrugere - og ikke for at efterkomme Donald Trumps krav.

For at tydeliggøre denne pointe bliver erklæringen søndag morgen rost i flere af Kinas statskontrollerede medier.

Avisen China Daily skriver, at denne uges forhandlinger har »hjulpet med at lette bekymringerne for en handelskrig, som ikke vil have nogen vindere«.

Avisen anfører samtidig, at Kinas handelsoverskud over for USA er langt mere »kompliceret, end tallene antyder«, fordi mange af de varer, som bliver produceret i Kina, har været igennem en lang proces, hvor komponenter er blevet fremstillet i andre lande som Sydkorea, USA, Japan og Tyskland, inden de når sidste led i produktionskæden i Kina.

Avisen Global Times, der ofte agerer talerør for ledelsen i det kinesiske kommunistparti, ser den nye forståelse som en understregning af, at Kina skal blive ved med at forsvare sine handelspolitiske interesser. Samtidig noterer avisen, at handelsstridighederne »alvorligt har påvirket det overordnede forhold mellem de to lande og sendt chokbølger gennem det globale marked«.

Dermed hentyder avisen muligvis til, at Kina udover handel også har to andre store konflikter kørende med USA - Nordkorea og Iran.

Så sent som i fredags antydede Donald Trump, at Kina stod bag Nordkoreas trussel tidligere i denne uge om at aflyse topmødet i Singapore 12. juni mellem Trump og den nordkoreanske leder, Kim Jong-un.

Budskabet fra kineserne skulle ifølge Trump have været, at han kun fik sit topmøde, hvis han indgik en handelsaftale med Kina.

Den beskyldning har Kina hverken be- eller afkræftet.