Økonomer efter Trumps midnats-optrapning: En regulær handelskrig risikerer at kaste amerikansk økonomi ud i recession Verdens to største økonomier har løsnet de første skud i en handelskrig, som kan få vidtrækkende konsekvenser for forbrugere, lønmodtagere, firmaer, investorer og politiske ledere.

USA lagde med virkning fra midnat fredag en straftold på 25 procent på importvarer fra Kina til en værdi på knap 220 milliarder kroner, og Kina reagerede prompte med afgifter i samme størrelsesorden på amerikanske varer, herunder sojabønner, svinekød og elbiler.

USA beskylder Kina for at bruge meget aggressive midler til at gøre det teknologisk overlegne USA rangen stridig. Taktikken består blandt andet i, at amerikanske firmaer tvinges til at overdrage teknologisk knowhow for at få adgang til det kinesiske marked, og decideret industrispionage på nettet. Formålet med Trumps afgifter er at presse kineserne til at ændre handelspolitik.

Skønt de første afgifter fra de to parter næppe vil gøre den store økonomiske skade, kan skadevirkningerne hurtigt blive værre. Præsident Trump, der har pralet med, at USA sagtens kan vinde en handelskrig, meddelte i går, at han er parat til at lægge straftold på import af kinesiske varer til en værdi af 3.500 milliarder kroner, et beløb der ligefrem overstiger værdien af Kinas eksport til USA sidste år, som var 3.220 milliarder.

Skaderne kan ødelægge virkninger af amerikansk skattereform

Stigende afgifter vil formentlig føre til stigende forbrugerpriser, stigende omkostninger for virksomheder, der er afhængige af importerede dele, og de vil ryste de finansielle markeder og medføre fyringer, mens erhvervslederne venter og ser, om Trump kan indgå en våbenhvileaftale med den kinesiske regering. Skaderne kan ødelægge mange af de positive økonomiske virkninger af de amerikanske skattelettelser, der blev indført sidste år.

En regulær handelskrig risikerer at kaste amerikansk økonomi ud i recession, advarer økonomer ved Bank of America Merrill Lynch.

Og de brancher, der er kommet i krydsild allerede nu – for eksempel amerikanske landmænd, der risikerer, at deres eksport til Kina bliver ramt af stigende afgifter – dukker sig allerede og frygter det værste. Prisen på amerikanske sojabønner er faldet med 17 procent den seneste måned. Det skyldes frygt for, at kinesiske afgifter vil afskære amerikanske landmænd fra et marked, som køber cirka 60 procent af deres eksport af sojabønner.

»For producenter af sojabønner som mig kan det her umiddelbart mærkes på økonomien«, siger Brent Bible, der dyrker soja og majs i Romney i delstaten Indiana, i en udtalelse fra interesseorganisationen Farmers for Free Trade, landmænd for frihandel. »Det her er penge ud af mine lommer. Straftolden kan betyde forskellen på overskud og tab af et helt års arbejde i markerne, og det er endda kun på kort sigt«.

Selv inden handelskrigen brød ud, herskede der bekymring blandt investorer. Dow Jones-indekset er faldet med næsten 1.000 point siden 11. juni.

Den kinesiske valuta, yuanen, er den seneste måned faldet med 3,5 procent i forhold til dollaren, hvilket giver kinesiske virksomheder en fordel i forhold til deres amerikanske konkurrenter. Faldet kan skyldes en bevidst devaluering, fordi den kinesiske regering vil signalere sin »utilfredshed med handelsforhandlingernes tilstand«, lyder det i en rapport fra investeringsselskabet Institute of International Finance.

Trumps regering har forsøgt at begrænse de negative følger af straftolden for almindelige amerikanske forbrugere ved at gå efter kinesiske industriprodukter, ikke forbrugsvarer, i den første runde af afgifter. Men dette skridt betyder stigende omkostninger for amerikanske firmaer, som er afhængige af kinesiskfremstillede maskiner eller komponenter og kan tvinge firmaerne til at sende regningen videre til deres kunder og i sidste ende forbrugerne.