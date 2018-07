Overblik: Her er hovedpointerne i briternes Brexit-udspil

Det har været et kæmpe spørgsmål, hvordan briterne vil håndtere den svære skilsmisse, der har været udsigt til siden 2016, hvor de sagde ja til at forlade EU efter 43 års medlemskab.

Men nu er premierminister Theresa May klar med en plan, der viser sig at være et såkaldt blødt Brexit, hvor landet bevarer en vis samhørighed med EU.

Det blev konklusionen efter fredagens maratonforhandlinger i den britiske regering, hvor der har været uenigheder på linjen. De blev enige om en række punkter i et udspil, som skal diskuteres på EU-plan, inden udmeldingen tager sin begyndelsen 29. marts 2019.

Her er en oversigt over, hvad de nåede frem til:

Fælles regler

I udspillet lægger regeringen op til et fælles frihandelsområde for Storbritannien og EU, hvor de vil »opretholde et fælles regelsæt for alle varer«. Det understreges, at det dermed også gælder landbrugsprodukter og industrielle varer.

Selv om det er regeringen med Theresa May i spidsen, der står bag udspillet, så har parlamentet det sidste ord. De kan således nedlægge veto, hvis de ikke er enige.

Told

Udspillet lægger op til et toldarrangement, der betyder, at EU og Storbritannien skal fungere som et fælles toldområde.

Dog fremgår det også, at landet vil udvikle sin egen handelspolitik med egne tariffer. Detaljerne ventes i næste uge.

Storbritannien vil også have ret til at lave handelsaftaler med tredjelande mod en vis kompensation til EU.

Fri bevægelighed

I udspillet lægger briterne også op til at bevare noget af den fri bevægelighed, der gælder for personer.

En såkaldt »mobilitetsaftale« skal sørge for, at borgere stadig kan rejse mellem Storbritannien og EU.

Det skal også være muligt at søge om tilladelse til at studere eller arbejde på tværs.

Domstole

I EU-samarbejdet er det domstolen i Luxembourg, der træffer afgørelse, når stridigheder omkring de fælles regler skal afklares.

Men briterne vil ikke have, at EU-domstolen skal have nogen direkte magt over Storbritannien.

Dog vil de fortsat være opmærksomme på dens beslutninger, såfremt det har indflydelse på nogle af deres fælles regler.

I udspillet står der, at det er »en præcis og ansvarlig tilgang til den sidste fase af forhandlingerne«.

Forhandlingerne mellem Storbritannien og EU begynder den 16. juli.