Redningsaktion er gået i gang for at få thailandske drenge ud af grotte De første drenge ventes at være ude af grotten senere i dag, men hele redningsaktionen kan ifølge myndighederne vare flere dage.

De thailandske myndigheder begyndte her til morgen forsøget på at redde de 12 drenge og deres fodboldtræner ud af Tham Luang grotten i det nordlige Thailand, hvor de nu har været spærret inde i over to uger.

»Drengene er stærke og sunde og parate til at komme ud. De har fået træning«, sagde lederen af redningsarbejdet, Narongsak Osatanakorn, søndag morgen på en pressekonference.

Ifølge ham ventes de første drenge at være ude omkring kl. 21 lokal tid (kl. 15 dansk tid), men han tilføjede, at der ikke er nogen tidsbegrænsning, og at den samlede redningsaktion kan tage flere dage eller blive indstillet når som helst.

Fakta De 12 drenge og deres træner De 12 drenge og deres træner gik lørdag den 23. juni - i går for 14 dage siden - ind i Tham Luang grotten i det nordlige Thailand tæt ved grænsen til Myanmar, efter at de havde afsluttet deres fodboldtræning. Grotten er en kendt turistattraktion, og både flere af drengene og deres træner havde været inde i den før. Men samme eftermiddag passerede et uvejr henover det nordlige Thailand, og store dele af grotten blev hurtigt fyldt med vand. Drengene søgte tilflugt på et klippefremspring cirka fire kilometer inde i grotten, og det var også her, at de blev fundet af en britisk dykker efter flere dages søgning. Indsatsen med at få dem ud involverer flere tusinde mennesker og er den største redningsaktion i Thailands historie. Vis mere

Et hold af 13 udenlandske dykkere og fem dykkere fra det thailandske frømandskorps begyndte søndag morgen turen ind til drengene. Den kan nemt tage fem-seks timer, og derefter begynder så tilbageturen, som kan vare endnu længere tid.

Læge sagde god for aktion

En australsk læge, som i går tilså drengene inde i grotten, vurderede, at drengene og deres fodboldtræner var i så god en tilstand, at et redningsforsøg kunne sættes igang.

Meddelelsen om redningsaktionen var ventet, fordi de thailandske myndigheder tidligt søndag morgen beordrede alle journalister samt andre, der ikke var direkte involveret i redningsarbejdet, til at forlade området foran grotten.

Lørdag aften satte politi og militær desuden store grønne presenninger op, så hele indgangspartiet til grotten blev skærmet af, hvorved det blev umuligt for journalister og fotografer på stedet at se, hvad der foregik tæt ved grotten.

Kraftig regn

De thailandske myndigheder har været nødt til at tage en hurtig beslutning om at redde drengene og deres fodboldtræner ud.

Det har siden lørdag aften regnet kraftigt ved grotten, og lederen af redningsarbejdet, Narongsak Osatanakorn sagde i går, at heftige regnskyl virker som en »tsunami«, fordi vandmasserne hurtigt trænger ned og får vandstanden i grotten til at stige markant på ganske kort tid.

Den seneste uge har myndighederne pumpet store mængder vand ud af grotten, men redningsarbejdet vil blive meget vanskeligt, hvis betydelige dele af grotten igen fyldes med vand.

Derfor har redningsleder Narongsak Osatanakorn ikke lagt skjul på, at redningsholdet er i kamp med tiden.

Søndag morgen sagde han, at tordenvejr med kraftig regn er forventet de kommende dage, hvilket vil »formindske vores 100 hundrede procent parathed«.

Farligt redningsforsøg

Den igangværende redningsaktion er dog meget risikabel, fordi drengene vil være nødt til i komplet mørke at dykke gennem lange og klaustrofobisk smalle passager, hvilket nemt kan få dem til at gå i panik.

Narongsak Osatanakorn sagde søndag morgen, at hver af drengene vil blive eskorteret af to dykkere, og han udtrykte håb om, at redningsaktionen vil forløbe godt, fordi alle drengene samt deres fodboldtræner har fået dykkertræning inde i grotten.

Pressemødet foregik på en parkeringsplads foran en administrationsbygning tæt ved Tham Luang grotten. Tunge regnskyer hang henover det bjerg, der huser grotten.

»Forældrene er blevet orienteret, og de var alle enige om, at redningsaktionen skulle begynde. Drengene inde i grotten siger, at de er klar til at gøre forsøget, uanset hvad der måtte ske«, sagde Narongsak Osatanakorn.