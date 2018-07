Nu skal Trump redegøre for, hvorfor migrantbørn ikke forenes med deres forældre Donald Trumps administration skal mandag mødes med Dana M. Sabraw, dommer i den amerikanske by San Diego, og diskutere en plan for sammenføring af forældre med børn. Ifølge The New York Times er hovedproblemet med at forene børn og forældre et bureaukratisk kaos.

De børn under fem år, som er blevet skilt fra deres tvangshjemsendte forældre, ved den amerikanske grænse til Mexico, skal forenes med deres forældre hurtigst muligt.

101 børn af de migranter, der blev arresteret, da de forsøgte at krydse grænsen fra Mexico, er under fem år, og det er den pulje af særlige hastesager, der opstod i kølvandet på skandalen om migrantbørnene i de omdiskuterede tender age-faciliteter.

Dana M. Sabraw, dommer i den amerikanske by San Diego, gav fredag præsident Donald Trumps administration en deadline til lørdag aften lokal tid, altså i aftes, til at aflevere en liste over de godt 100 helt små børn. Samtidig afkrævede dommeren regeringen en redegørelse for, hvorfor det skulle være så svært at finde deres forældre, at der tilsyneladende ikke sker noget.

Først da, sagde dommer Sabraw til The New York Times, »kan vi have en intelligent snak mandag morgen om, hvilke børn kan blive genforenet med forældrene inden tirsdag og hvilke ikke. Dernæst kan retten afgøre, om det giver mening at forlænge tidsfristen. Men jeg har brug for mere information«.

I 19 tilfælde ud af de 101 er forældrene allerede blev udvist fra USA, mens forældrene i yderligere 19 tilfælde er blevet løsladt, men tilsyneladende også forsvundet, så her trækker det også ud med genforeningen.

Retten har givet Trumps administration en deadline til 26. juli til at komme med en plan for sammenføring af forældre med børn, der er ældre end fem år.

Ifølge The New York Times er hovedproblemet med at forene børn og forældre et bureaukratisk kaos. Selv om Trump-administrationen hævder, at den forsøger at samkøre processerne, drejer det sig om flere forskellige computersystemer, databaser og katalogiseringsmåder, der ikke kan 'tale sammen', og om medarbejdere, der har stået magtesløse over for opgaven.