Tre unge youtubere er døde i Canada Tre personer, som lavede videoer fra ekstreme rejser, er døde efter fald ved et vandfald i Canada. Deres død skriver sig ind i en række af sager, hvor vovehalse på internettet er omkommet.

I Canada er tre personer døde ved et vandfald.

De tre - Ryker Gamble, Alexey Lyakh og Megan Scraper - producerede videoer for youtubekanalen High On Life, der har over 500.000 følgere.

Kanalens indhold stammer fra ekstreme rejser med vovede aktiviteter på eksotiske og ufremkommelige steder.

Det er uklart, om de tre personer var i færd med at optage videoer, da ulykken skete. Den skete tirsdag den 3. juli.

Politiet oplyser, at de unge svømmede på toppen af Shannon Falls i British Columbia, da de gled ud over kanten og endte med at falde 30 meter, før de landede i en stærk strøm af vand. Det skriver den britiske avis The Guardian.

Øjenvidner så, at Megan Scraper var den første, der faldt i strømmen af vand. Efterfølgende hoppede de to mænd Ryker Gamble, Alexey Lyakh ned for at forsøge at redde Megan Scraper, men de endte alle med at blive taget med at strømmen af vand. Det beretter den canadiske public service-station CBC.

To af de omkomne, Ryker Gamble og Alexey Lyakh, har tidligere været i problemer på grund af deres vovede interesse. Sidste år blev de begge udelukket fra USA, fordi de erkendte sig skyldige i, at de havde opholdt sig på forbudte steder i blandt andet Yellowstone Nationalpark i USA. Det førte også til, at de fik syv dages fængsel.

Flere dødsfald

I de seneste par år har der været flere dødsfald, hvor youtubere forsøger at iscenesætte sig selv til de sociale medier.

I 2017 døde kinesiske Wu Yongning, der var kendt for at klatre op af skyskrabere. Han faldt ned fra den 62 etager høje bygning Huayuan Hua Centre i Changsha, hvilket skete for rullende kameraer.

Det var også sidste år, at amerikaneren Pedro Ruiz blev skudt af sin kæreste, mens parrets treårige datter så på. Han ville filme et stunt, hvor han holdt en bog for brystet, da han troede, at den ville beskytte ham mod en kugle.

Her kan du se en video, hvor den afdøde Ryker Gamble medvirker: