Dyb strid om EU-skilsmisse: Uenig Theresa May begræder brexitministers afgang Theresa May er ikke enig i David Davis' begrundelse for at forlade regeringen før vigtige brexitforhandlinger.

Det var med stor ærgrelse, at Storbritanniens premierminister, Theresa May, sent søndag aften modtog en opsigelse fra sin brexitminister, David Davis.

»Jeg er ked af, at du har valgt at forlade regeringen, når vi allerede har gjort så store fremskridt mod et glat og succesfuldt brexit, skriver May i en meddelelse, som The Guardian har publiceret.

David Davis' opsigelse kom, blot to dage efter at premierministeren fredag vandt opbakning fra en dybt splittet regering til en plan for Storbritanniens fremtid uden for EU.

Ministre dybt uenige

Den plan erklærer David Davis sig dybt uenig i i sit opsigelsesbrev til Theresa May.

Ifølge den afgående minister vil aftalen i bedste fald sætte Storbritannien i en svag forhandlingssituation over for EU.

Davis mener, at aftalen vil betyde, at EU stadig vil have stor kontrol over den britiske økonomi og lovgivning.

Den vurdering er Theresa May ikke enig i. I et svar til David Davis lover hun, at Storbritannien vil genvinde kontrollen over britisk lovgivning efter brexit.

»Jeg er ikke enig i din karakterisering af den politik, vi blev enige om i regeringen fredag, skriver premierministeren blandt andet.

»Aftalen vil utvivlsomt betyde en overdragelse af magt fra Bruxelles til Storbritannien, tilføjer May.

Premierminister May understreger samtidig, at aftalen er en nødvendighed for fremtidige forhandlinger med EU.

I sit brev til David Davis opstiller hun 12 planpunkter for det britiske exit fra unionen.

De er ifølge May i overensstemmelse med det mandat, regeringen blev tildelt ved folkeafstemningen om det britiske medlemskab af EU i 2016 og regeringens valgløfter op til det seneste parlamentsvalg.

Takker minister

Premierministeren afslutter sit brev med at takke David Davis for hans arbejde i regeringen.

»Jeg vil gerne sende en varm tak til dig for alt det, du som minister har gjort i løbet af de seneste to år for at planlægge vores exit fra EU, skriver May.

ritzau