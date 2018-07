Vand fra Tham Luang grotten har oversvømmet Amepias rismarker: »Men det er ligemeget. Drengenes liv er mere værd« Den igangværende redningsaktion i Thailand har ikke kun betydning for de indespærrede drenge og deres forældre.

Fra sine rismarker i det nordlige Thailand kan Amepia Landunporn se over på de grønne bjerge, hvis indre rummer Tham Luang grotten.

Det er her, at en kæmpe redningsaktion er i gang med at redde de drenge og deres fodboldtræner ud, som i over to uger nu har siddet indespærret i den oversvømmede grotte. I går lykkedes det dykkere at få fire drenge ud, og i dag vil dykkere forsøge at hente flere ud.

Som alle andre i lokalområdet følger Amepia Landunporn konstant med i nyhederne for at høre sidste nyt om drengene.

»Hver dag er jeg nødt til at tænde for fjernsynet«, siger hun.

Men for hende har redningsaktionen også en anden betydning. På denne tid af året, hvor regntiden er godt i gang, plejer hendes rismarker at være ligeså grønne som en velplejet dansk græsplæne.

Men ikke i år. Nogle steder er risene grå, andre steder helt sorte, og hendes marker står under flere centimeter vand.

Kæmpetab

Årsagen er redningsaktionen, hvor soldater og teknikere den seneste uge har pumpet millioner af kubikmeter regnvand op af Tham Luang grotten for at gøre det nemmere for de indespærrede drenge og deres fodboldtræner at komme ud.

Men meget af det vand har nu oversvømmet Amepia Landunporns rismarker, fordi de ligger på en flad slette ved bunden af grotten.

Derfor er det meste af hendes høst i år blevet ødelagt. Selv regner hun med, at tabet løber op i mindst 300.000 baht - omkring 58.000 kroner - hvilket er en formue i Thailand.

For Amepia Landunporn betyder pengene dog ingenting.

»Drengenes liv er mere værd end penge. Jeg kan tjene nye penge, men hvis drengene mister livet, kan de ikke få et nyt«, siger hun og tilføjer, at hun ikke ved, om staten vil kompensere for noget af tabet.

Hun bor sammen med sin familie i et hus for enden af de flade rismarker. Huset er ikke meget andet end et skur smækket sammen af brædder, og her tager hun sig både af sin mand og sine to børn samt to nevøer, som hun har gjort til sine egne, fordi hendes søster er død.

De er i samme alder som teenagedrengene fra Tham Luang grotten, og derfor kan Amepia Landunporn ikke få sig selv til at tænke på penge.

»Jeg kan sætte mig ind i, hvordan drengenes forældre må have det. Jeg er så bekymret«, siger hun og begynder at græde, så tårerne i en lind strøm triller ned ad kinderne på hende.

Hun bliver en smule flov, fordi det i thailandsk kultur ikke er kutyme at vise sine følelser så åbenlyst.

»Men jeg kan ikke lade være med at blive så berørt, hver gang jeg tænker på drengene«, siger hun.

Fisk i vandet

Derimod er hun ikke bekymret for, hvordan hun nu skal komme igennem resten af året uden de penge, hun plejer at tjene på sine ris.

»Vi finder på noget. Fisk svømmer nu rundt i vandet på markerne. Dem kan vi fange og sælge på markedet«, siger hun.

Amepia Landunporn ejer ikke selv sin jord, men lejer den af en mand i den nærliggende by Mae Sai, hvor drengene og deres fodboldtræner kommer fra.

»Han forstår min situation og har sagt, at jeg ikke behøver betale leje for jorden i år«, siger Amepia Landunporn.

»Det er en stor hjælp«.