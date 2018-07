Analyse: Theresa May er ydmyget igen, men hun står endnu Britisk Brexit-minister David Davis afløses af endnu en hardcore-Brexit'er. For Theresa May holder fast i magtdelingen, selvom den efterlader hende endnu mere presset end før.

Hun kunne være fristet af at sammensætte en regering mere efter sit eget hoved, britiske Theresa May, efter at hun søndag måtte se i øjnene, at hendes Brexit-minister David Davis ikke bare gik, men gik og smækkede døren lige i hovedet på hende.