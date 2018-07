Hjertepatienter venter alt for længe: Minister vil have regioner i arbejdstøjet Sundhedsminister vil ikke høre flere undskyldninger om Sundhedsplatformen. Nu må regionerne få bugt med ventetiderne.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er på vej til at miste tålmodigheden med regionerne og især Region Hovedstaden og Region Sjælland, der er alt for længe om at undersøge og behandle hjertepatienter.

En ny opgørelse fra Sundhedsstyrelsen viser, at det samlet set kun er 76 procent af hjertepatienterne, der bliver udredt inden for de 30 dage, Folketinget har fastsat, og det skyldes først og fremmest, at de to sjællandske regioner har trukket gennemsnittet ned, efter at de har indført det nye it-system, Sundhedsplatformen.

I Region Sjælland var det i første kvartal i år kun 43 procent af patienterne, der blev undersøgt og fik en diagnose inden for de 30 dage.

»Det er langt fra godt nok – og det er uanset, om det skyldes implementeringen af Sundhedsplatformen eller ej. Regionerne må i arbejdstøjet«, siger Ellen Trane Nørby i en udtalelse.

Stort tilbageslag på Sjælland

I Region Sjælland er man gået fra at udrede 90 procent af patienterne til tiden, før man indførte Sundhedsplatformen, til at det nu kun er 43 procent, der udredes til tiden.

Patienterne venter ikke kun på at blive undersøgt. De venter også på at få en ballonudvidelse, en hjerteklapoperation eller en bypassoperation. Og ventetiderne er længst øst for Storebælt.

I Region Hovedstaden ventede 74 procent af patienterne mere end 45 dage på en hjerteklapoperation i første kvartal.

»Det er ikke tilfredsstillende«, siger sundhedsministeren.

Hun ser det som et positivt tegn, at Region Hovedstaden har holdt møde på direktionsniveau med Sundhedsstyrelsen, men »der skal til at ske noget«, siger hun.

Det mange, der venter længe på en hjerteklapoperation i Region Hovedstaden er med til at trække gennemsnitstallet for ventetiden op. På landsplan var det således omkring hver tredje patient, der i første kvartal ventede mere end 45 dage på en hjerteklapoperation.

»Det er enormt bekymrende, at nogle hjertepatienter venter så længe på at blive opereret. De får et unødigt langt sygdomsforløb, hvor deres situation potentielt forværres. Oveni det går de lange sygdomsforløb også ud over en hverdag med fritidsaktiviteter, familie og arbejde«, siger Ellen Trane Nørby.

Nordjylland i top

Sundhedsstyrelsens opgørelse viser, at det går langt bedre med at sikre hurtig undersøgelse og behandling af patienterne i Jylland og på Fyn end øst for Storebælt, hvor man slås med problemerne med Sundhedsplatformen.

Region Nordjylland kunne således udrede 96 procent af patienterne inden for 30 dage.

»Det glæder mig, at Region Nordjylland fortsætter den gode udvikling fra kvartalet inden. Det skal de have stor ros for. Det lader til, at de har knækket koden til at overholde patienternes ret til hurtig udredning. Regionen tjener som godt eksempel, som de øvrige regioner kan tage ved lære af«, siger sundhedsministeren.

Et stort flertal i Folketinget bestående af V, K, DF, LA og S besluttede i 2016 at styrke patienternes ret til at blive hurtigt udredt og behandlet.

Ændringen, der trådte i kraft pr. 1. oktober 2016, indebærer, at alle sygehuspatienter – uanset om de lider af en fysisk eller en psykisk sygdom – har ret til at blive undersøgt på et privathospital, hvis det offentlige ikke har kapacitet til at finde ud af, hvad de fejler inden for 30 dage.

Hvis det ikke er muligt at udrede patienten inden for 30 dage, skal regionen inden for samme frist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb.

Loven giver også ret til udvidet frit sygehusvalg til behandling overalt i landet ved en ventetid på over 30 dage i både somatikken og psykiatrien. Patienterne kan dermed få behandling på et privathospital på det offentliges regning, hvis det offentlige ikke kan overholde fristen.