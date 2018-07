Ballademageren Boris går aldrig på kompromis

Boris Johnson svigtede sin personlige ven og premierminister, David Cameron, da han i januar 2016 vendte tommelfingeren nedad til den aftale, premierministeren netop havde indgået med de øvrige EU-ledere om briternes forhold til EU.

Manden med det vilde hår og de altid rammende replikker, hvis nationalisme og meget britiske form for humor det konservative partis medlemmer sætter højt, satte sig i stedet i spidsen for Brexit-kampagnen, som han vandt få måneder efter, og som skaffede ham posten som udenrigsminister.

Han lovede den nye premierminister, Theresa May, fuld loyalitet i den vanskelige proces frem mod det endelige brud med EU 29. marts næste år.

Men i dag gjorde han det igen, da han i protest mod Theresa Mays beslutning om at arbejde for en frihandelsaftale med EU valgte at forlade regeringen.

For premierministerens linje ligner et kompromis mellem medlemskab og den ’hard Brexit’, Boris Johnson og andre ledende ’Brexiteers’ ønsker. I dag er britisk politik et stort kaos, og Brexit-processen er usikker.

Og Boris Johnson går aldrig på et kompromis, som en af hans tilhængere med begejstring i stemmen udtalte det til Politiken under et Brexit-møde i Horsham i det sydlige England i vinteren 2016.

»Boris Johnson går ikke på kompromis. Det er den slags politikere, vi har brug for«.

Boris: EU kontrollerer alt

Som medlem af en regering med både brexit-tilhængere og brexit-modstandere var den tidligere borgmester i London tvunget til at acceptere beslutninger, han reelt ikke kunne stå inde for, og en frihandelsaftale med EU betyder, at Storbritannien må acceptere EU-lovgivning på flere områder.

Boris Johnsons Brexit-projekt var netop at genvinde kontrollen over økonomien og indvandringen, som han skrev i sin klumme i avisen The Telegraph samme dag, han i 2016 valgte Brexit-kursen.

EU overtager kontrollen med flere og flere politikområder. EU-lovgivning kommer frem for national lovgivning. EU-bureaukratiet vokser, skrev han.

»Det er, hvad vi mener med tab af suverænitet – når folk, vælgerne, ikke kan sparke de mænd og kvinder ud, som kontrollerer deres liv. Vi ser, hvordan magten kommer længere og længere væk fra folket ... Og alt det giver de ekstremistiske partier fremgang«.

Jublede over danskerne

Boris Johnson har altid afvist af være anti-europæer.

»Jeg er europæer. Jeg boede mange år i Bruxelles. Jeg kan lide det gamle sted«, skrev Boris Johnson i artiklen med henvisning til sin opvækst i et internationalt miljø. Han er født i USA, en del af hans familie har tyrkiske rødder.

Hans far, der i dag er skribent, var i flere år ansat i EU-kommissionen i Bruxelles og overbevist europæer, og Boris Johnson selv var flere år i 1990’erne EU-korrespondent i Bruxelles for The Daily Telegraph.

Deres korrespondent oplevede som en af Boris Johnsons kolleger i Bruxelles igennem 1990’erne, hvorledes hans spørgsmål på pressemøder blev mere og mere farvede af hans dybe mistillid til hele EU-maskinen, som han skrev hjem om i ofte humoristiske, men ikke altid fair artikler og kommentarer.

Værre var det, at mange af hans kolleger beskyldte Boris Johnson for at opfinde citater og skrive notorisk forkerte artikler.

Men Boris Johnson overlevede, og han jublede, da danskerne stemte nej til Maastrichttraktaten i 1992.

»Boris kan slippe af sted med alt i kraft af sin charme, sit gode humør og enestående frækhed«, siger en af hans kolleger fra årene i Bruxelles til Politiken. »Og så havde han allerede som meget ung et enormt netværk«.