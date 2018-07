Analyse: Anne Frank fik aldrig svar fra USA

Hun kan ikke selv deltage i flygtningedebatten, for hun fik aldrig asyl, knap nok mulighed for at søge asyl og fik i hvert fald ikke et svar på den første ansøgning, som hendes far efter alt at dømme nåede at indsende.

At hun var forfulgt, er uden for enhver tvivl.

At hun og familien havde behov for personlig beskyttelse, er også mildt sagt.

Men familien blev trukket ind i en malstrøm af europæisk ondskab på den ene side og en amerikansk uvilje mod flere asylsøgere og en heftig politisk modvilje mod at åbne portene på vid gab for migranter på den anden.

Så turbulent var tiden, at man i USA knap overkom at gøre forskel på de to grupper – økonomiske lykkeriddere og konkret forfulgte.

Og så voldsomt trængte krig sig på i Europa, at beskyttelse i europæiske samfund slet ikke var en mulighed for denne pige og hendes familie.

Hendes navn var Anne Frank.

Næppe nogen dagbog er læst mere end netop Anne Franks, som er oversat til talrige sprog og solgt i millionoplag.

Hendes tid var en anden. USA var et andet. Alverdens konflikter i dag er anderledes end Anden Verdenskrig og nazismens Tredje Rige. Alligevel fremkalder afsløringen af, at familien Frank forgæves søgte indrejse i USA, debat om Trumps ihærdige krav om at undgå flygtninge og migranter i dag.

Anne Frank skrev sin dagbog, mens hendes jødiske familie skjulte sig i et baghus i Prinsengracht 263 i Amsterdam under den nazistiske besættelse. Ung, skrøbelig, eftertænksom – mens den nazistiske besættelsesmagt ikke blot hærgede uden for skjulestedet, men over stadig større dele af Europa.

I dag vil USA ærgre sig over, at familien hverken fik asyl eller svar på sin ansøgning.

Krav om dokumenter i 2 kopier

Det hus og dén stiftelse, der bærer hendes navn, har netop offentliggjort en rapport sammen med det amerikanske Holocaust Museum i Washington, som for første gang afdækker, at Otto Frank, pigens far, faktisk forsøgte at flygte fra det omsiggribende helvede i Europa allerede i 1938.

Det bitre i den historie er, at Frank aldrig fik svar.

Familien kunne ikke blot tage det første, det bedste skib og melde sig hos politiet i en amerikansk havn. Man skulle søge visum i det nærmeste amerikanske konsulat i det land, man kom fra, krig og besættelse eller ej. Og det var ikke nok at aflevere en hurtig personlig anmodning.

Formalia krævede et væld af dokumenter, både fra ansøgerne selv og fra de myndigheder, som familien og andre jødiske flygtninge ønskede at komme fri af.

Fødselsattester, militære papirer og alle andre officielle id-papirer fra hans hjemland. To kopier af hver. Otto Frank nåede ikke engang igennem til et interview, som også var obligatorisk.

I et efterladt brev til en ven i 1941, året efter den nazistiske besættelse af Holland, skriver Otto Frank, at han allerede havde søgt udrejse i 1938.

Hvis den ansøgning var modtaget, blev den forsinket og forpurret af amerikanske bureaukrater og tyske bomber, hedder det i rapporten. Den første ansøgning forsvandt simpelt hen i gløderne fra en brand i det amerikanske konsulat i Rotterdam efter et tysk bombardement.

Den anden ansøgning nåede han næppe at få klar, før familien ikke turde andet end at gå under jorden.

Flertal imod flygtninge

To tredjedele af amerikanerne ønskede i 1938 ifølge en opinionsundersøgelse i USA at undgå tyske, østrigske og »andre politiske« flygtninge i USA. Tre år senere, i 1941, hvor Holland var besat, mente 71 procent, at strømmen af flygtninge var infiltreret af nazistiske spioner og sabotører.