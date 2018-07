Trump nominerer Brett Kavanaugh til Højesteret 53-årige Brett Kavanaugh er natten til tirsdag blevet nomineret til den ledige plads i USA's Højesteret.

USA's præsident, Donald Trump, nominerer den konservative Brett Kavanaugh til den ledige plads som højesteretsdommer.

Det oplyser Trump natten til tirsdag dansk tid på et pressemøde i Det Hvide Hus.

»Det er mig en ære at kunne fortælle, at jeg har valgt at nominere Brett Kavanaugh til USA's Højesteret«, siger præsidenten.

I Det Hvide Hus takker 53-årige Brett Kavanaugh præsident Trump for nomineringen. Han siger, at han er 'dybt beæret' og 'ydmyg'.

»Det er mig en ære, hr. præsident«, siger Kavanaugh.

Han tilføjer, at det er en dommers opgave at 'fortolke loven, ikke lave den'.

Før republikanske Kavanaugh kan sætte sig i det varme sæde, skal han først godkendes i Senatet.

Her har Republikanerne kun et snævert flertal. Dermed kan de moderate republikaneres stemme blive afgørende under en kommende afstemning.

Trump-administrationen håber, at en ny højesteretsdommer vil være godkendt i september.

Nomineringen kommer, efter at den 81-årige højesteretsdommer Anthony Kennedy i juni meddelte, at han vil træde tilbage og gå på pension efter 30 år i embedet.

Kennedy var kendt som en svingstemme i USA's ypperste domstol.

Som højesteretsdommer har han spillet en afgørende rolle i nogle af de mest skelsættende beslutninger, USA's magtfulde højesteret har truffet.

Blandet andet da han i 2015 legaliserede ægteskab mellem par af samme køn på tværs af USA.

Forud for nomineringen fortalte Donald Trump, at han ikke havde tænkt sig at diskutere homoseksuelles rettigheder med kandidaterne.

Han ville heller ikke spørge kandidaterne, hvorvidt de har tænkt sig at omstøde Roe imod Wade-dommen fra 1973, der gav kvinder ret til abort.

ritzau