På vej ind igen: Nu skal de sidste drenge og deres træner reddes ud af grotten Samtidig skal de drenge, der allerede er kommet ud af Tham Luang grotten i Nordthailand, blive på hospitalet i mindst en uge.

Redningshold begyndte tirsdag morgen forberedelserne til at få de sidste fire drenge samt deres fodboldtræner ud af Tham Luang grotten i det nordlige Thailand.

Men det er fortsat uvist, om dykkere vil prøve at få alle fem ud af grotten i dag. I de to foregående dage er fire drenge blevet hentet ud ad gangen.

»Det er op til forholdene. Hvis regnguden hjælper os, kan det være, at vi kan arbejde hurtigt. Men hvis regnguden ikke hjælper, kan det blive en udfordring«, sagde lederen af redningsindsatsen, den fungerende guvernør for Chiang Rai provinsen, Narongsak Osottanakorn, tirsdag morgen på en pressekonference ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han hentydede til, at kraftig monsunregn kan vanskeliggøre redningsindsatsen, fordi det kan få vandstanden i grotten til at stige. Tirsdag morgen regnede det igen ved grotten.

Indtil videre er redningsaktionen dog forløbet godt. Narongsak Osottanakorn sagde på sit pressemøde, at dykkere allerede havde lært af deres erfaringer, og at de fire drenge, som blev hentet ud i går, var kommet to timer hurtigere ud end forventet.

Grundige lægetjek

Alle de foreløbig otte reddede drenge er blevet indlagt på et hospital i provinshovedstaden Chiang Rai, hvor de skal opholde sig mindst en uge.

De har bl. a. fået undersøgt deres hjerte, lunger og øjne og har også fået en undersøgelse af deres psykiske og mentale tilstand. De har desuden fået antibiotika og er blevet vaccineret for hundegalskab og stivkrampe.

»Da den første gruppe kom, var deres temperatur lav. To af dem viste også tegn på uregelmæssigheder i deres lunger«, sagde Jesada Chokedamrongsuk fra det thailandske sundhedsministerium tirsdag morgen ifølge avisen The Guardian.

Han tilføjede, at de nu kan udføre normale aktiviteter.

»Da den anden gruppe af patienter ankom i aftes, som var i alderen 12 til 14 år, havde de meget lav kropstemperatur, og en af dem havde en lav hjerterytme«, sagde han og fortsatte:

»Læger har behandlet drengene, og de er nu alle ok og glade. De taler normalt. Ingen feber«.

Derudover er drengene langsomt begyndt at spise igen. De får rissuppe, fordi deres fordøjelsessystem skal vænnes til igen at få mad, men har her til morgen også fået lov til at spise brød og chokolade, efter at de havde plaget lægerne om at få andet end rissuppe.

Drengene bærer fortsat solbriller, fordi deres øjne efter over to uger i komplet mørke kan få varige skader, hvis de pludselig udsættes for sollys.

Forældrene til det første hold drenge, der kom ud i søndags, har fået lov til at se dem. Men kun på afstand gennem en glasrude, da lægerne angiveligt ikke vil risikere, at drengene får infektioner.